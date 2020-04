Du kan nu læse beskeder fra Instagram på nettet

Brugere af Instagram har i et stykke tid kunnet se billeder og stories fra deres computer, men med den seneste opgradering får de nu også adgang til deres beskeder. Det betyder, at du kan gå direkte ind i din beskedindbakke fra browseren, uden at skulle igennem din telefon. Ifølge den officielle udmelding, skulle funktionen være tilgængelig til alle med det samme.

Har du ikke allerede stiftet bekendtskab med Instagram fra din browser, kan du prøve det af her og logge ind med dine kontooplysninger. Dine beskeder kan tilgås ved at trykke på den lille papirflyver i højre hjørne af skærmen.

You can start new conversations, continue old ones, send pictures from your computer, and jump to the profiles of your friends. Everything syncs to the app on your phone, as you would expect.

Insta på nettet

Nu hvor Instagram på nettet kan sende dig notifikationer, mangler vi kun en enkelt ting, før du får samme oplevelse som på din smartphone - du kan stadig ikke poste billeder til din story eller feed – dette er stadig begrænset til den mobile app.

Dyk ned i hvad der foregår på tværs af Instagram-netværket, hold øje med din konto og start med at følge nye profiler… og læs og besvar nu også beskeder, her under i gruppechats.

De fleste mobile apps findes til en vis grad også på nettet – du kan eksempelvis tjekke dit FaceBook nyheds-feed eller sende beskeder fra WhatsApp. To undtagelser er Snapchat og TikTok, som stadig er forbeholdt din smartphone.

Instagram har erfaring med at ekspimentere og har senest tilføjet en ny dark mode, ligesom de lader dig ændre rækkefølgen på dit feed, eller se hvilke konti du mindst interagerer med.

Kilde: The Next Web