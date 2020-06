Xiaomi Mi Band 5 kommer måske i tre nye versioner

Xiaomi Mi Band 5 er kun lige blevet annonceret i Kina, og vi ved stadig ikke noget om, hvornår det kommer til resten af verden, eller hvor meget det vil koste, når det gør - men det ser ud til, at virksomheden allerede arbejder på tre nye varianter af den populære fitness tracker.

En bruger af online-forummet GeekDoing ledte tilsyneladende efter koden til Mi Wear-appen, som du skal bruge for at downloade det på en smartphone til brug af Xiaomis fitness trackere og smartwatchs, da de fandt en henvisning til 'Kongming', 'Kongming L', 'Kongming Pro' og 'Kongming Lite'.

Vi vidste allerede, at 'Kongming' var kodenavnet på Xiaomi Mi Band 5, så det ser ud til, at en Pro, Lite og 'L' version af fitness trackeren muligvis er i kortene.

Vi har ingen idé om, hvordan disse fitness trackere vil være, især 'L' -versionen, da det ikke er klart, om denne model vil indfindes sig over eller under den normale model i porteføljen. Xiaomi har ikke brugt suffikset 'L' på produkter før, og har typisk valgt 'Lite' eller 'SE', så dette giver os heller ingen ledetråde.

Derudover er Mi Band 5 allerede en low-end enhed med kun et par nøglefunktioner og en meget lav prissætning, så det bliver interessant at se hvad mere Xiaomi ville skære væk for at lave en 'Lite' version.

Vil du kunne købe dem?

Hvis Xiaomi frigiver tre nye Mi Band 5-modeller, er det meget muligt, at de kun frigives i Kina. Vi siger dette, fordi 'Kongming' var kodenavnet på den kinesiske version af en fitness tracker, imens 'York' var den version, der blev frigivet i resten af verden. Forskellen mellem de to er, at den førstnævnte har NFC.

Selv hvis et eller to af disse produkter udkommer på det globale marked, forventer vi, at det vil være et stykke efter Xiaomi Mi Band 5-lanceringen, ellers ville de sandsynligvis være blevet annonceret sammen.

Det giver dog også mening, at disse modeller lanceres senere, da det giver folk tid til at købe og evaluere originalen, inden de beslutter sig for, om de har brug for en forbedret eller mere overkommelig version.

