Mystisk port på Xbox Series X kan være til super hurtig (og dyr) lagerplads

Det er ved at være et stykke tid siden vi så bagsiden på Xbox Series X, da denne blev lækket i en række billeder. Og selvom vi kunne identificere de fleste af portene, var der en enkelt, som skilte sig ud i mængden: en aflang port imellem HDMI og digital audio-porten. Men nu ser det ud til, at vi har fået en bedre idé omkring hvad den mystiske port skal bruges til takket være Thurrott. Siden hævder at kilder ”som har kendskab til firmaets planer” har identificeret porten som værende til udvidelse af lagerpladsen. Og selvom vi altid bør håndtere rygter og lækager med en vis skepsis, bliver vi ikke overraskede, hvis det viser sig at være sandt. Det kan dog ende med at blive en dyr funktion.

Et behov for mere lagerplads

Både Xbox One og PlayStation 4 understøtter ekstern lagerplads, så vi kommer uden tvivl til at se det samme i Xbox Series X og PS5. Microsoft har dog endnu ikke officielt bekræftet, at denne funktion overføres til næste generation.

Vi tænker at Thurrotts kilder taler sandt, især fordi siden plejer at være ganske pålidelig, når det kommer til rygter og lækager, for ikke at nævne, at vi allerede forventer at se en port til ekstern lagerplads. Der er dog stadig et par ting, vi bør tage med i overvejelserne.

For det første har vi indtil videre kun set billeder af en prototype af Xbox Series X. Vi ved derfor ikke, om porten finder vej til den endelige version, især ikke fordi prototyper ofte er udstyret med porte, som ikke ses i det endelige produkt.

Dernæst bør vi overveje, at selvom denne port kan være til ekstern lagerplads, ved vi ikke hvordan den vil fungere – og kan blive en ganske dyr løsning.

Som Thurrott påpeger, vil den eksterne lagerplads skulle være meget hurtig og kraftig, for at kunne passe sammen med den øvrige kraftige indmad, som vil sidde i Xbox Series X.

En bruger på Thurrotts forum foreslår, at der måske vil være tale om Compact Flash Express SSD i Series X i stedet for den forventede og ikke udskiftbare NVMe SSD. Dette vil lade brugerne udvide konsollens interne lagerplads, men vil samtidig være en meget dyr løsning. Et 512GB CFExpress-kort koster omkring 600 dollars, hvilket kan betyde en fordobling af prisen, hvis du både vil have konsol og mere lagerplads. Det tvivler vi på, at brugerne vil betale for – især fordi der kun er tale om 512GB ekstra lagerplads. Almindelige eksterne harddiske byder på meget mere plads til en brøkdel af prisen.

Der er naturligvis stadig kun tale om et rygte, som derfor bør tages med et gran salt. Vi må derfor endnu nøjes med at spekulere over, hvordan den eksterne lagerplads vil tage form i Series X. Vi bliver klogere, når Microsoft officielt afslørere Xbox Series X og dennes funktioner.