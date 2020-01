Xbox Series X ender med at løbe med rampelyset unde E3 2020

Knap har vi kunnet fortælle, at industrianalytiker inden for spilindustrien, Michael Pachter, forudser et E3 2020 uden Sony – for anden gang – udtaler ejerne af PlayStation sig nu officielt.

Men før vi forholder os til hvad E3 ikke kommer til at indeholde, skal vi forholde os til Phil Spencer fra Xbox, som forsikrer os, at de har store planer og ikke agter at blive væk fra den store spilmesse lige foreløbig. Spencer har været på Twitter – som efterhånden er det sted, hvor alle annonceringer finder sted – og bekræftet, at hans team forbereder sig til E3, til trods for Sonys stadige fravær.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020January 14, 2020

Med lanceringen af Xbox Series X og PS5 i slutningen af 2020, vil mange nok skæve til E3 i forventning om at se de kommende konsoller. Vi håber i hvert fald, at udviklerne vil vise deres kommende spil frem til de nye platforme, men uden PS5 på scenen, kan Xbox ende med at løbe med al opmærksomheden – selv hvis Sonys blive væk også siger meget om deres tiltro til eget produkt.

Sonys fravær kunne uden tvivl mærkes under sidste års E3, og det bliver interessant at se, hvordan E3 vil repositionere sig selv fremadrettet uden støtten fra de tre kæmper (Sony, Microsoft og Nintendo).

Den sidste af de tre er på nuværende tidspunkt den største joker. Der går rygter om en Pro-udgave (måske med 4K-understøttelse) i form af Nintendo Switch Pro. Og kender vi Nintendo ret, har de nok noget ny hardware på vej – selvom Switch Lite kun lige er kommet i butikkerne i 2019, så vi ser nok først ny hardware efter E3 i juni.

På den anden side, vil Nintendos hardware også kunne nyde godt af det tomrum, som Sonys fravær vil efterlade, og måske kommer vi til at tale om Switch vs. Xbox i stedet for Xbox vs. PlayStation.

Der har de sidste par dage været gået historier omkring Sonys ligegyldighed i forhold til E3, som skulle skyldes en uoverensstemmelse med ESA (Entertainment Software Association), så det bliver interessant at se et par år frem og se, om messen vil bevare sin ånd. Indtil videre er der stadig masser af liv i E3.