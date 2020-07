Lanceringsmåneden for Xbox Series X måske afsløret af Microsoft-økonomichef

Vi har i et stykke tid vidst, at Microsoft planlægger at lancere Xbox Series X i løbet af lanceringsvinduet kendt som "Holiday 2020", men nu får vi måske vores bedste indikation af, hvilken måned konsollen kommer i.

I et svar til et spørgsmål fra Bloombergs Dina Bass under et investoropkald har økonomichef hps Microsoft, Amy Hood, efter sigende bekræftet, at Microsofts kommende konsol “stadig holder tidsplanen” til en lancering i november.

Da Bass blev presset til uddybe på Twitter om, hvorvidt Hood specifikt omtalte Xbox Series X, sagde Bass, at hun specifikt spurgte om en ”ny konsol” og sagde ”novemberferie”, hvortil Hood svarede ”ja”.

It was in response to a question from me and I said "new console" and "November holidays." Her answer was the single word "yes."July 22, 2020

En dato i november kommer ikke som en overraskelse, og men medmindre der var tale om en kommunikationsfejl, ser det ud til at indsnævre konsolleens lanceringsvindue.

Begynd at spare op

Under samme opkald sagde Microsofts administrerende direktør Satya Nadella også, at "Xbox Series X vil blive lancerer dette efterår med det største spil-lineup nogensinde til enhver konsol." I betragtning af at Xbox Series X er bagudkompatibel med alle Xbox One-spil, Xbox 360 og originale Xbox-spil, er der ingen tvivl om, at den nye konsol ikke har et kæmpe bibliotek af spil, der kan spilles ved lanceringen.

En udgivelse i november ville ikke være alt for overraskende for Xbox Series X. Microsoft har historisk set frigivet sine nye konsoller i løbet af november, men der gik rygter om, at virksomheden oprindeligt kiggede på en udgivelsesdato i august. Det blev dog ikke til noget på grund af udbredelsen af Covid-19.