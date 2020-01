Xbox Series X: lækket billede viser porte på bagsiden af konsollen

Microsoft's official image of the Xbox Series X

Takket være nye lækkede fotos har vi måske fået set bagsiden og herunder portene på den kommende Xbox Series X at se. Billedere blev delt via forummet Neogaf, og ser ud til at vise en prototype af den næste Xbox-konsol, som meget vel er blevet delt med udviklere, som arbejder på spil til Xbox Series X. (Hardwaren er desuden udstyret med en stregkode, så Microsoft er nok allerede i gang med at disciplinere sladrehanken.)

Billedet herover er det mest interessante, da det viser ventilationshullerne på bagsiden samt fire USB-porte, HDMI, S/PDIF, Strøm og Ethernet.

Er dette så det endelige design? Det er det næppe – et tidligere computerskabt billede fra AMD viste to HDMI-porte (en ind og en ud), som på Xbox One X, hvilket virker mere sandsynligt, selv hvis AMD tidligere indrømmede, at dette ikke var officielle specifikationer.

Vi forventer, at den endelige placering og funktioner i forhold til visse komponenter vil blive tilpasset i månederne op til konsollens lancering.

Der er desuden kun en enkelt USB-port på fronten af konsollen på det andet billede, set herunder, hvor vi forventer to i den endelige version.

Hvad betyder en forsmag?

Med et bekræftet lanceringsvindue sidst i 2020, kan masser af ting stadig nå at ændre sig. Microsoft har formelt set afsløret det endelige look / den aflange silhuet af konsollen (billede ses i toppen af artiklen), så vi forventer ikke nogen større redesigns udover flytten rundt på porte og ventilationshuller.

Konsolles design er en standardting, imens den indbyggede hardware ventes at matche rivalen PS5. Dertil kommer andre hensyn som prissætningen – og listen af Xbox Series X-spil – som vil afgøre dens succes ved lanceringen. VI holder jer naturligvis opdateret, som vi får mere at vide.

