Xbox Series X er navnet på Xbox Project Scarlett: Her er hvad vi ved indtil videre

Xbox Series X er navnet på næste Xbox-generation, som indtil i går gik under kodenavnetXbox Project Scarlett. Afsløringen faldt i de sidste minutter af Game Awards 2019, og vi ved nu, at den nye konsol kommer op til jul 2019. Det startede som en spil-annoncerecing, som vi her på TechRadar ikke havde forventet ville udmunde i en hardware-lancering.

Efter en mystisk trailer får vi første blik på Xbox Series X og bare rolig, det sorte tårn har stadig et indbygget diskdrev. Vi bemærker, at den nye Xbox Series X ligner en lille gaming-PC, hvorfor vi er meget nysgerrige for at høre, hvad der sidder inden i den.

Phil Spencer gik på scenen, for at tale om hvilke spil der kommer til Xbox Series X, når den bliver lanceres. Spil bliver mere ”realistiske, omsluttende og overraskende” og Xbox Series X vil ”tage os ind i fremtidens gaming”. Han fortalte desuden, at 15 Xbox Game Studios opbygger et stort bibliotek. Og selvom vi ikke fik ret meget konkret om mange af disse, fik vi en bizar trailer for Hellblade II Senua's Saga.

Med en ny konsol følger naturligvis en ny controller. Næste generation af Xbox Wireless Controller skulle være mere tilgængelig for flere, idet Microsoft har forbedret formen og størrelsen. Dette kommer næppe som en overraskelse, da giganten længe har været kendt for netop ønsket om at udbrede gaming til så mange som muligt. Udover den forbedrede tilgængelighed, får vi også en dedikeret ”share”-knap, som lader dig dele screenshots og videoer med vennerne.

Vi forventer at høre mere om pris senere, men kan måske komme til at vente til E3 2020.

Men, hvad er der inden i kassen?

Vi kender stadig ikke de præcise specifikationer for Xbox Series X, eller hvad den kommer til at koste, men vi kan dog sammenstykke et par informationer.

Vi har et stykke tid vidst, at Xbox Project Scarlett – nu Xbox Series X – ville indeholde en AMD Zen 2-processor, som eksempelvis Ryzen 5 3600, men vi ved stadig ikke hvordan chippen vil se ud. På samme vis ved vi, at den indbyggede GPU er baseret på AMD RDNA grafikarkitekturen, som vi først så i AMD Navi tilbage i juli. Vi har dog ingen idé om hvad den vil kunne præstere, udover at den vil have hardwareunderstøttet ray tracing.

Ifølge Microsofts side for Xbox Series X, har techgiganten fra Redmond satset hårdt på super hurtig SSD, som ”principielt helt vil fjerne load tider.” SSD-drev bliver billigere dag for dag, så det ser ud til at blive mere troværdigt, men vi tvivler stadig på, at det bliver så hurtigt, som Microsoft antyder. Vi må vente og se.

Microsoft skulle stadig sigte imod at spil kan spilles i 4K med 60fps, så uanset hvad der sidder inden i det sorte tårn, er der tale om kraftige komponenter. Vi er naturligvis vanvittig nysgerrige, og håber at Microsoft snart løfter sløret og går i detaljer med det tekniske.