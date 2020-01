Raspberry Pi 4 kører nu med Windows 10 - meget hurtigere end Pi 3

Windows 10 til ARM kører nu på Raspberry Pi 4, efter det først lykkedes folk at få det til at køre på Raspberry Pi 3, som vi så det i starten af 2019. Oprindeligt er det IoT Core-versionen af Windows 10, som er designet til den lille computer, men det er nu muligt at få den fulde udgave af Windows 10 over på Raspberry Pi i form af ARM-versionen.

Det blev opdaget af Windows Latest, at Marcin (@Marcinoo97), som kalder sig sikkerhedsforsker – det fremgår ikke klart ud fra hans Twitter-profil), har haft held med at installere Windows 10 på ARM til at køre på seneste version af Pi 4 Model B.

Old build of Windows 10 arm64 running on a raspberry pi 4b 4gb (limited to 1gb of ram) pic.twitter.com/LYoe6H6vCWJanuary 25, 2020

Hurtigere ER bedre!

Hvor Pi 3 kæmpede med at køre Windows 10 til ARM, klarer den nye version af computeren det mere elegant og afvikler styresystemet uden problemer. En bruger på Twitter spørger: ”Hvordan føles Windows på Pi 4? Er det hurtigere end på Pi 3?” Marcin svarede: ”Ja, det er så meget hurtigere” – selvom han bekræftede, at det kun benytter 1GB RAM ( der er 4GB på Pi-boardet).

Marcins installation af Windows 10 på ARM blev gjort mulig via brug af WoA Deployer, og han forklarer mere omkring de tekniske aspekter af processen i tråden på Twitter.

Der vil naturligt nok stadig være store begrænsninger i forhold til kræfterne i Pi 4, i hvert fald hvis vi sammenligner med fuldfede laptops, som Windows 10 til ARM er designet til (disse bærbare Snapdragon-maskiner er også gradvist blevet kraftigere

Som med Pi 3 er det derfor urealistisk og blive en sløv fornøjelse at køre fulde Windows 10-apps (via emulation). Alligevel er det interessant, hvad han har opnået indtil videre og Pi 4 bør være hurtigt nok til mindre opgaver – husk her at projektet stadig er i sin spæde start.

Vi har tidligere set Windows 10 til ARM på en række forskellige enheder, såsom at få styresystemet til at køre på en gammel Lumia 950 XL-smartphone.