Nu kan du ringe direkte fra din Windows 10 PC

Windows 10-brugere med Android-telefoner vil uden tvivl blive glade for at erfare, at de nu får en ny funktion, som lader dem foretage og modtage opkald direkte på deres PC via Din Mobil-appen.

Opkaldsfunktionen blev testet tilbage i oktober, og er nu endelig tilgængeligt med flere tricks i ærmet, herunder muligheden for let at overføre opkald imellem PC og telefon.

Nu bliver funktionen så rullet ud til alle Android-telefoner – ikke iOS – med version 7.0 eller senere. Tidligere var det kun Samsung Galaxy-telefoner, som kunne lege med.

Tilgængelig – sådan næsten da

Det er ZDNet, som kan viderebringe nyheden, efter Microsoft selv afslørede det i et tweet, hvor det samtidig blev specificeret, at funktionenvil udkomme gradvist.

Thank you #WindowsInsiders for your feedback over the last couple of months. Today, we're pleased to announce the general availability of the #YourPhone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71December 11, 2019

Sagt med andre ord: nogle bruger har adgang allerede nu, imens andre må vente lidt længere. Du skal desuden have installeret Windows 10 May 2019-opdateringen eller bedre, for at få adgang til funktionen, samt naturligvis den seneste udgave af Din Mobil-appen.

Microsoft har arbejdet meget på netop Din Mobil igennem året, og herunder tilføjet muligheden for at sende og modtage tekstbeskeder, forskellige forbedringer af tilgængeligheden samt ”phone screen spejlfunktionen”, som du sikkert har hørt om.