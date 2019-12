WhatsApp trækker snart støtten til ældre smartphones

Med mere end 1 milliard brugere på tværs af 180 lande, er WhatsApp en af verdens mest populære beskedtjenester, men til næste år kan millioner af brugere blive afskåret fra tjenesten, idet firmaet i dag har annonceret, at de stopper med at understøtte ældre Android og iOS-enheder.

I en ny opdaterng til deres FAQ-side (ofte stillede spørgsmål) har den populære tjeneste bekræftet, at enheder med styresystemer ældre end Android 2.3.7 eller iOS 8 vil miste adgangen til WhatsApp fra d. 1. februar 2020. Med andre ord betyder dette, at har du en iPhone 4 eller ældre, eller en Android fra før 2011 (såsom Google Nexus One eller den oprindelige Samsung Galaxy S), vil du ikke længere kunne installere WhatsApp fra App Store eller Google Play.

Har man allerede WhatsApp installeret på en af disse gamle enheder, vil man med tiden miste visse funktioner, ligesom man ikke længere vil kunne oprette nye konti samt bekræfte eksisterende. Dette er desuden rigtig dårlige nyheder for de, som stadig hænger fast på en Windows Phone, da WhatsApp ifølge sin hjemmeside helt stopper med at understøtte denne platform fra d. 31. december 2019.

Til brugere som stadig ønsker at bruge platformen anbefaler WhatsApp en enhed med minimum Android 4.0.3 eller en iPhone med iOS 9 og opefter.

WhatsApps største marked er Indien, hvor platformen for nylig har nået 400 millioner aktive brugere.

