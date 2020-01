Hvordan kommer din smartphone til at se ud i 2030?

Vi er gået ind i et nyt årti og du har måske allerede set flere tilbageblik, der runder de sidste 10 års udvikling inden for smartphones, og generelt tech, af. Men hvordan ser fremtiden ud og hvad kan vi forvente os de kommende år? Hvordan vil især smartphones ændre sig de næste 10 år?

Vi har kigget på nogle tendenser fra 2010’erne og især 2019 og set på hvor vi kan ende, når vi når 2030. Vi taler alt fra foldbare telefoner til USB-indgange og 6G. Vi er naturligvis godt klar over, at vi her kommer til at skyde med spredhagl og eventuelt ramme helt forbi målet – hvem ved om vi i 2030 kommer til at rende rundt med bærbare kameraer på hele kroppen? Så vi undskylder på forhånd for denne usikkerhed. Men naturligvis vil vores smartphones udvikle sig, og dette er blot nogle af de ting vi forventer at se, i takt med at vi får flere funktioner, som skal retfærdiggøre de stigende priser.

Foldbare telefoner i fremtiden

The foldable Samsung Galaxy Fold (Image credit: TechRadar)

De foldbare telefoner blev mainstream i 2019, hvor vi så modeller som Samsung Galaxy Fold og Motorola Razr 2019 (selvom sidstnævnte først kan købes i 2020), og de bliver kun mere populære i takt med at flere modeller ser dagens lys. Så måske render vi alle rundt med foldbare telefoner i 2029? Dette kommer naturligvis an på hvordan mobilproducenterne gebærder sig de kommende år. I øjeblikket ses foldbare telefoner, for de fleste, mest som en gimmick og ikke nødvendigvis noget, som de overvejer at investere i. Årsagen herfor skal primært ses i prisen, ligesom der endnu mangler software, som fuldt ud udnytter den nye formfaktor. Bringer de kommende år foldbare telefoner som er billigere og endnu vigtigere med nye funktioner, skal folk nok hoppe med på vognen. 10 år er desuden lang tid, så det er i høj grad sandsynligt, at vi kommer til at se billigere og mere anvendelige foldbare modeller snart. I sidste ende bliver det dog interessant at se, om folk er klar til at skifte deres velkendte modeller ud.

Bliver 5G og 6G populært?

The 5G LG V50 ThinQ (Image credit: LG)

5G er allerede en realitet i flere lande, selvom det endnu er forbeholdt de få. Den ekstra hastighed betyder dig ikke meget for folk, som bor i områder, hvor 4G allerede er udbredt og hurtigt nok til det meste, ligesom der stadig mangler apps, som udnytter den højere hastighed. Men over de kommende år vil virksomhederne lancere flere 5G-telefoner og ditto færre 4G-modeller, hvilket vil følge det velkendte mønster, hvor den nye teknologi bliver det normale, ligesom 4G-telefoner er det i dag.

Det øgede salg vil dog ikke skyldes et reelt behov, men vil være et resultat af, at der vil være flere 5G-modeller end 4G-modeller at vælge imellem.

Mod slutningen af årtiet bør vi desuden høre om 6G (Donald Trump har allerede krævet det), men vi må først se hvordan folk tager imod 5G og om vi overhovedet har behov for højere hastighed, før vi kan være sikre.

Fremtiden for de frontvendte kameraer

The Samsung Galaxy A80 with a pop-up array (Image credit: Future)

En af de ting der i dag adskiller smartphones mest, er de frontvente kameraer (også kendt som selfie-kameraet). Har din telefon et stort hak, som på iPhone, et dråbeformet hak, som på mange Huawei-telefoner eller et hul i skærmen, som på flere nye Samsung-telefoner, et pop-up kamera eller måske noget helt andet?

Det er muligt, at fremtidens telefoner benytter nogle af disse teknologier, men kameraerne kan i fremtiden også blive gemt under skærmen. Oppo har allerede fremvist denne teknologi og flere andre virksomheder skulle have noget lignende i støbeskeen. Med denne teknik fjernes frontkameraet helt fra skærmen, så den kun tager plads, når den er i brug, men fylder samtidig ikke mere end nødvendigt.

Hvad sker der så med selve kameraet? Mod slutningen af 2019 så vi flere telefoenr med to frontkameraer – et til billeder og et ekstra til dybdemåling og mere præcis baggrundssløring.

Over de kommende år og særligt i 2030 forventer vi at se denne teknik vinde mere indpas – selfies er trods alt en af de primære ting du bruger din telefon til.

Farvel til portene

An Oppo prototype with no ports (Image credit: Future)

Mange telefoner har allerede droppet hovedtelefonudgangen, og den slags vil helt være fortid, når vi når 2030 – det vil desuden komme som en overraskelse, hvis de fleste producenter ikke dropper 3.5mm porten allerede i 2020. I takt med at flere benytter trådløse hovedtelefoner fremfor kablede, reduceres antallet af brugere, som har behov for en fysisk udgang til kablede hovedtelefoner og med 10 års ekstra udvikling inden for bluetooth-teknologien, skulle det overraske os meget, hvis nogen stadig benytter kabler.

Mere tvivlsom er det dog med hensyn til USB-porten, som slutter din telefon til computeren og opladeren. Vi har allerede set et par prototyper uden fysiske porte, da telefoner i dag kan oplades trådløs og benytte Wi-Fi, mobildata og NFC til at sende og modtage filer fra en computer. Det ventes at trådløse opladere bliver mere populære og ikke mindst hurtigere, så behovet for kabler bliver tilsvarende mindre – hvilket på sigt kan gøre porten overflødig. Herved ligner det scenariet med de trådløse hovedtelefoner, og telefoner uden USB-porte kan derfor være normalt i 2030.

Flere kameraer på bagsiden?

The Nokia 9 PureView with five rear cameras (Image credit: Future)

Du tænker måske, at fremtidens telefoner får langt flere kameraer på bagsiden end nu, men det er måske ikke tilfældet: der er kun et vist antal linser at vælge imellem, så vi vil nå et punkt, hvor det ikke giver mening at tilføje flere. Den største ændring skal i stedet ses i pixeltallet – i slutningen af 2019 var den højeste opløsning i en smartphone på 108MP i Xiaomi Mi Note 10, og det ser ud til, at et par telefoner vil matche dette i 2020. Om 10 år kan tallet være langt højere

Forskere har regnet sig frem til, at det menneskelige øje kan se omkring 576MP, men dette forudsætter, at man har perfekt syn og at billedet er lige for dit hoved. Ser du derfor på en telefon fra en armslængde og er dit syn ikke perfekt, er dette tal langt højere end nødvendigt.

Vi har derfor slet ikke behov for kameraer med den vanvittigt høje opløsning og vi bliver ikke overraskede, hvis producenterne slet ikke forsøger at nå de 576MP. Når det er sagt, kommer megapixel-tallet stadig til at betyde noget som vi nærmer os 2030.