De bedste smartwatches i 2020: Test af de bedste smarte ure netop nu

Opdatering: Det er ikke en decideret efterfølger til Samsung Galaxy Watch, men vi har tilføjet Galaxy Watch Active til vores liste. Det er en mere sporty version af det bedste smartwatch uden den roterbare krans og til en lavere pris.

Et smartwatch er det ultimative tilbehør til din mobiltelefon. Du kan se, hvad klokken er og få vigtige meddelelser direkte til din arm. Du kan også bruge apps.

Hvad der er endnu mere imponerende er, at dagens bedste modeller har mange andre finesser: Du kan søge på internettet med din stemme, bruge GPS og betale i butikken uden at finde kreditkortet eller kontanterne frem. Dertil kommer et smart design.

Hvis du tror, at et smartwatch er overflødigt og kun for nørder, så tænk dig om! Det kan gøre stor nytte og gøre din hverdag mere overskuelig.

(Image credit: TechRadar)

1. Samsung Galaxy Watch

Samsungs sporty smartwatch er blevet bedre

OS: Tizen OS | Kompatibel med: Android, iOS | Skærm: 1,2 eller 1,3 tommer 360 x 360 Super AMOLED | Processor: 1 ,15 GHz, 2 kerner | Remstørrelser: 22 mm eller 20 mm | Lagerplads: 4 GB | Batteri: 4 dage med 46 mm / mindre med 42 mm | Opladning: trådløs | IP-certificering: 50 m | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Imponerende batterilevetid

Nyttig roterende krans

Irriterende oplader

Bixby er ikke god

Det bedste smartwatch du kan købe netop nu er fra Samsung og hedder Galaxy Watch i stedet for S4, som vi havde ventet. Det efterfølger Gear S3 og Gear Sport fra 2017 og byder på en lang række forbedringer.

Vi har testet 46mm-udgaven grundigt og den byder på imponerende fire dages batterilevetid, selvom du bruger det meget. Det er særligt imponerende, når vi medtager, at mange af konkurrenterne kun kan holde sig kørende i en dag eller to.

Den roterende krans er fortsat højdepunktet, når det kommer til navigering rundt i Tizen OS, og uret har et af de mest intuitive brugerflader vi har set i et smartwatch.

Udvalget af apps er mere begrænset end hvad vi ser i Wear OS eller watchOS 4 – de to konkurrerende styresystemer på ure – men du får stadig masser af funktioner og Samsung har lavet et ur, der både er flot at se på og som giver gode træningsfunktioner.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Watch

(Image credit: Apple)

2. Apple Watch 5

Det bedste Apple Watch indtil nu

OS: watchOS 6 | Kompatibel med: iOS | Skærm: 1.78" OLED | Processor: Apple S5 | Remstørrelser: Afhægigt af urets størrelse | Lagerplads: 32GB | Batteri: 1 dag to 36 timer | Opladning: Trådløs | IP certificering: Vandtæt 50m | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE

Always-on display

Mere lagerplads

Battertid ikke fantastisk

Stadig dyr

Selv om Apple ikke har indtaget førstepladsen med deres nye Watch 5, så er det uden tvivl det bedste Apple-ur du kan får, hvis du hare n iPhone. Det arbejder fuldstændigt gnidningsløst sammen med Apples smartphones, og det er bestemt værd at overveje, hvis du regner med at holde fast i din iPhjone et par år endnu.

Der er ikke mange store opgraderinger i forhold til Apple Watch 4. Hovedforskellen er, at den for første gang kommer med always-on display, hvilket betyder, at du ikke behøver at bevæge uret for at få adgang til dine data. Du kan altid se dine data gennem en dæmpet skærm.

Designet er magen til 4'eren - et design vi er helt vilde med - men du får en større skærm end tidligere udgaver, den kommer i enten 40 mm eller 44 mm.

Du får alle de fitness-features, du har håbet på, hvilket inkluderer en blanding af top-end features som ECG monitor, GPS tracking, en imponerende pulsmåler og meget mere.

Hvis du er ude efter det bedste Apple Watch, så er det her, du skal slå til. Det er bare ikke vores top-favorit.

Læs hele anmeldelsen af Apple Watch 5

(Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy Watch Active 2

Tilføjelsen af en roterende skærmkant giver prishop

OS: Tizen OS | Kompabilitet: Android, iOS | Skærm: 1.2" 360 x 360 Super AMOLED | Processor: Dual-core 1.15GHz | Remstørrelse: 20mm | Lagerplads: 4GB | Batteritid: Cirka 2 dage | Opladning: Trådløs | IP-certificering: 50m | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

High-end design

Roterende digital skærmkant

Konkurrencedygtig pris

Få features til at matche prishoppet

Begrænset funktionalitet med iOS

Samsung krympede de bedste dele af Galaxy Watch og passede dem ind i denne lidt mere sporty udgave, som er slankere, lettere og formentlig også mere behagelig at bære - derefter lancerede de en anden version et par måneder efter den første, der indeholdt et par eftertragtede funktioner, inklusive en roterende digital kant og LTE-udgave.

Generelt er der ikke meget, der har ændret sig, hvilket ikke nødvendigvis er en dårlig ting, da det stadig er et godt smartwatch til en fornuftig pris. Galaxy Watch Active 2 kommer med en 1,2 tommer, 360 x 360 skærm, der er lys og smuk, og lille nok til at sidde komfortabelt på håndled - faktisk er det mere behageligt at bære end mange andre enheder på denne liste.

Det leveres stadig med alle de top-end fitness-funktioner, du kan forvente af Samsungs Tizen-ur, for eksempel 39 træningstilstande, en puls og EKG-sensor og sundhedsapp med stress og søvnovervågning.

Galaxy Watch Active 2 har stadigvæk en mere overkommelig pris end det førende Apple Watch, til trods for, at prisen er noget højere end det originale Watch Active, hvilket naturligvis forringer værdi for pengene i forhold til konkurrenten. Det er ikke et billigt smartwatch, men sammenlignet med den originale Galaxy Watch, så vil de fleste nok foretrække denne nye model.

Læs den fulde anmeldelse af Samsung Galaxy Watch Active 2.

(Image credit: Fitbit)

Fitbit Versa indeholder mange af de samme funktioner, som vi først så i Ionic, men har fået den proppet ned i en mindre indpakning til en lavere pris. Hvis du vil have et slankere ur på din arm, er dette måske et bedre bud end firmaets første ur.

Prisen er allerede lavere end det nu billigere Ionic og selvom det ikke føles nær så premium, kan vi godt lide det smallere design, som smyger sig tættere mod dit håndled. Du får Fitbit Pay, alle de samme apps, lagerplads til musik og meget mere.

Vil du bruge uret til at løbe med, mangler Versa desværre en indbygget GPS, så du er nødt til at tage din telefon med på løbeturen. Det er dog stadig et glimrende smartwatch fra Fitbit.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Versa

(Image credit: TechRadar)

4. Fossil Sport

Billigere men meget lig vores bedste smartwatch

OS: Wear OS | Kompatibel med: Android, iOS | Skærm: 1,2 tommer 390 x 390 AMOLED | Processor: Quad-core 1.2GHz | Lagerplads: 4 GB | Batteri: Omkring 48 timer | Opladning: Proprietær | IP-certificering: IP68 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Letvægtsdesign

Kraftigt ur

Mangler high-end funktioner

GPS kan være langsom

Fossil har over de sidste par år tilegnet sig meget erfaring inden for bærbar tech, og dette er nu kulmineret i det bedste smartwatch firmaet til dato har lavet. Fossil Sporter et ur af høj kvalitet men med en lavere pris end de to andre modeller over det på listen. Der er indbygget GPS, et let men premium design og to dages batterilevetid på en enkelt opladning. Indvendigt er uret udstyret med et Snapdragon Wear 3100-chipsæt, som byder på de seneste opdateringer fra Qualcomm, der giver en mere glidende brugeroplevelse end på de gamle Wear OS-ure.

Der er ikke nogen unikke funktioner, men den overordnede pakke er nok et af de bedste ure du kan få. Det er især tilfældet, hvis du er ude efter et fitness-ur med Wear OS, som ikke samtidig ligner en grum klump plastik på håndleddet.

Læs hele anmeldelsen: Fossil Sport

(Image credit: Mobvoi)

5. TicWatch E2

Et fuldendt Wear OS-ur til en god pris

OS: Wear OS | Kompatibel med: Android 4.3+, iOS 8+ | Skærm: 1,39 tommer 400 x 400 OLED | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Lagerplads: 4 GB | Batteri: Omkring 48 timer | Opladning: Magnetisk | IP-certificering: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

RImelig pris

Holder strøm i to dage

Ingen NFC

Kedeligt design

TicWatch E2 er blandt de billigste ure på denne liste, og selvom det er fra den relativt ukendte producent, Mobvoi, er det alligevel et spændende alternativ til de mere kendte mærker.

E2 er vandtæt, har god batterilevetid og fås til en overkommelig pris. Designet er vi ikke så vilde med og det føles en anelse billigt. Men med tanke på prisen, er det til at leve med.

Uret har indbygget GPS, en præcis pulsmåler og søvn-tracking. Du får naturligvis alle de træningsfunktionerne, du kunne have behov for, men fraværet af NFC betyder, at du ikke kan bruge det til kontaktløs betaling.

Læs hele anmeldelsen: TicWatch E2 review

(Image credit: mobvoi)

6. Ticwatch Pro

Vores favorit Android Wear-ure har hele to skærme.

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skærm: 1,4 tommer 400 x 400 OLED kombineret med LCD | Processor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Lagerplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 48 timer, 5 ekstra dage i Essential-modus | Opladning: Magnetisk | IP-certificering: IP68 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Innovativ skærmteknologi

Flot design

Ikke 4G

Begrænset app

Ticwatch Pro er vores favorit blandt alle Wear OS-urene på markedet i øjeblikket. Du har måske ikke hørt om mærket før, men Mobvois nyeste model er en kraftkarl af et ur, som er udstyret med hele to skærme.

For god ordens skyld skal det understreges, at dette ikke betyder, at den har en skærm på hver side – i stedet har den en gennemsigtig LCD_skærm, som kun viser grundlæggende information som klokkeslæt, skridt og mere.

Den anmindelige OLED-skærm fungerer som i de fleste andre smartwatches, men den ekstra skærm betyder, at Ticwatch Pro kan holde meget længere end andre ure på denne liste. Ticwatch Pro har et flot design, indbygget pulsmpåler, god GPS-sporing, NFC til Google Pay og meget mere. Hertil har det den nyeste version af Wear OS.

Hvis du er på udkig efter noget lidt anderledes til en overkommelig pris, vil Ticwatch Pro nok opfylde dit behov bedre, end nogen andre Wear OS-ure, som du kan kæbe i øjeblikket. Vil du derimod have et billigere alternativ fra Mobvoi, finder du andre modeller længere nede på listen.

Læs hele anmeldelsen: Ticwatch Pro

(Image credit: Apple)

7. Fitbit Versa 2

Fitbit's best smartwatch

OS: Fitbit OS | Kompatibel med: Android 7+, iOS 11+ | Skærm: 300 x 300 AMOLED | Lagerplads: 2.5GB | Batteri: Op til 5 dage | Opladning: Magnetisk | IP-certificering: Vandtæt | Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Always-on display option

God batteritid

Mangler GPS

Ingen integration med offline Spotify eller Apple Health / Google Fit

Fitbit versa 2 er det nyeste delvist smartwatch, delvist fitness treacker fra Fitbit, der er en af verdens mest kendte producenter af wearables.

Versa 2 kommer med en række opgraderinger af det originale Fitbit Versa, inklusive always-on display, Alexa integration, og så er det en smule mindre.

Men hvis ikke den originale Versa-udgave var noget for dig, så er denne udgave det nok heller ikke, da det i og for sig stadig har samme funktionalitet og mangler ting som andre smartwatches har; Eksempelvis GPS og offline Spotity.

For brugere, der generelt er glade for wearables, så er denne Fitbit Versa 2 en god mulighed, og det er også en af de billigere her på listen.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Versa 2

8. Apple Watch 4

Vores favorit Android Wear-ure har hele to skærme.

OS: watchOS 5 | Kompatibel med: iOS | Skærm: 1,78 tommer OLED | Processor: Apple S4 | Remstørrelse: Varierer alt efter urets størrelse | Lagerplads: 16 GB | Batteri: 1 til 2 dage | Opladning: trådløs | IP-certificering: vandtæt ned til 50 m | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Stor skærm

Let design

Batterilevetiden er ikke fantastisk

Stadig dyrt

Apple Watch 4 havner på en solid andenplads på denne liste, og det er dermed det næstbedste smartwatch du kan købe i øjeblikket. Det er første gang, at Apple har givet sit ur et nyt design siden originalen kom på gaden, og det vinder det meget på.

Du får en betydeligt større skærm med de nye størrelser på 40mm og 44mm, samt al den anden teknologi, som vi er blevet vant til fra Apple.

Højttaleren spiller højere end tidligere, designet er fortsat let og af høj kvalitet, alle de gamle remme kan fortsat bruges.

Den mest interessante nye tilføjelse er EKG-funktionen, som følger med pulsmåleren. Den kan fortælle dig, om du har hjerteflimmer, og om du burde blive undersøgt af en læge.

Denne teknologi er ikke aktiveret fra begyndelsen og foreløbig ved vi heller ikke, hvornår den bliver tilgængelig uden for USA. Dette er desuden ikke en funktion, som vil være relevant for alle, men for nogen kan den give en ekstra tryghed.

Watch 4 er udstyret med gode træningsfunktioner, og de nye funktioner som følger med watchOS 5. Dette er vores yndlingsur at bruge sammen med en iPhone (det fungerer ikke med Android), men det må alligevel se sig slået af vinderen på vores liste.

Læs hele anmeldelsen: Apple Watch 4

(Image credit: Fitbit)

9. Fitbit Ionic

Fitness-ur med smartwatch-ambitioner

OS: Fitbit OS | Kompatibel med: Android, iOS | Skærm: TBC, 1000 nits | Processor: Dual-core 1.0GHz | Remstørrelse: Stor | Lagringsplads: 2.5GB | Batteri: 2-3 dage | Opladning: Alm. oplader | IP: 50 M vandtæt | Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth

Godt display

Mange fitnessmuligheder

Langsom interface

Mangel på apps

Fitbit Ionic har arbejdet hårdt på at komme ind på markedet for fitnessure.

Indsatsen lykkes nogle steder – nemlig, hvor det bl.a. handler om at måle præstationer som i løb og svømning. Det benyttes også ved kropsøvelser og vægtløftning, og man kan betale "i farten" ved hjælp af Fitbit Pay.

Da uret blev lanceret, var prisen så høj, at det var svært at anbefale det helhjertet. Den gode nyhed er, at prisen synes at være faldende i de seneste måneder, så du kan få det 300-400 kroner billigere.

Hvis du er en Fitbit-fan, der søger mere end et gennemsnitligt ur, er dette en god mulighed.

Læs hele anmelldelsen: Fitbit Ionic

(Image credit: Apple )

10. Apple Watch 3

Et af de billigste på denne liste

OS: watchOS 4 | Kompatibel med: iOS | Skærm: 1,53 tommer OLED | Processor: S2 to kerner | Remstørrelse: Varierer avhængig af størrelsen | Lagerplads: 8 GB / 16 GB | Batteri: 18 timer | Opladning: Trådløs | IP-klassificering: IPX7 | Tilslutning: WiFi, Bluetooth, NFC

Fantastiske træningsfunktioner

Varianten uden 4G giver mest for pengene

4G er unødvendigt

Batterilevetiden er for dårlig til søvn tracking

Apple Watch 3 var tidligere det bedste smartwatch på markedet. Det er faktisk kun Apple Watch 2-uret med lidt nyt indeni ... men det indvendige gør en stor forskel.

LTE er seneste nyt, men det er ikke så nyttigt, som man kunne håbe, hvortil kommer, at det koster ekstra at oplade og bruge batteriet.

Det, som vi kan lide, er non-LTE-versionen, som er meget billigere og tilbyder det samme som Apple Watch 2, men med længere batteritid og med hurtigere opkobling til apps. Dette er den korrekte opgradering af verdens bedste smartwatch.

Det er stadig vandtæt, så du kan svømme med det, og du behøver ikke bekymre dig om regnen, når du er ude at jogge. Det har GPS for at gøre det lettere at finde vej, og det kører på watchOS 4 software.

Læs hele anmeldelsen: Apple Watch 3