Bedste fitnessarmbånd i 2020: her er de ti bedste aktivitetsure netop nu

Et fitnessarmbånd er perfekt, når du vil overvåge dine aktiviteter og din sundhed, og tilmed måler det meget præcist. Du kan betragte fitnessarmbåndet som en slags "elektronisk finger" på pulsen, der konstant måler din søvnkvalitet, dit søvnmønster og tæller dine skridt.

Markedet for fitnessarmbånd er stort og byder på fantastiske muligheder, og de fleste gør et godt stykke arbejde, hvad angår helt basal overvågning. Men for at være helt ærlig, så er vi kun interesseret i de bedste, og det bør du bør være.

Vi tager ikke et kig på alle tech-armbånd her, så tjek vores bedste smartwatch-guide for endnu flere armbånd. Du kan f.eks. læse om Apple Watch 3, LG Watch Style og Samsung Gear Sport. Vi omtaler heller ikke Fitbit Ionic her, selvom mange forbinder brandet med et smartwatch og prisen er herefter.

Nogle links henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

I denne guide finder du de bedste aktivitetsarmbånd, du kan købe på markedet lige nu. På vores liste har vi rangeret fitnessarmbåndene ud fra deres standardfunktioner, pris, design samt kvaliteten af den software, du skal bruge på din telefon.

1. Fitbit Charge 3

Det bedste Fitbit- og fitness-armbånd du kan købe netop nu.

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja, via telefon | Batterilevetid: 4/5 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Større skærm end Charge 2

Du kan svømme med det

Fitbit pay kun på den dyre udgave

Stadig ingen GPS

Det bedste fitness-armbånd netop nu er Charge 3 , som har en meget større skærm end de sidste par generationer af Charge-serien.

Det er et af de bedste fitness-armbånd du kan købe i øjeblikket og har funktioner såsom pulsmåler, guidet vejrtrækning, svømme-tracking og forbedrede notifikationer.

Hvis du vælger Fitbit Charge 3 Special Edition får du desuden Fitbit Pay med. Den forbindes til GPS igennem din telefon, og holder øje med dine løbeture. Desværre fungere dette ikke uden din telefon. Med det in mente, er det måske ikke det bedste armbånd til seriøse løbere.

Alt er lige lidt bedre med Charge 3 og når man tænker på, at det ved sin lancering koster det samme som Charge 2, er det godt bud til de, der kigger efter et Fitbit i 2019.

2. Garmin Vivosmart 4

Fortæller hvor meget energi du har (eller ikke har)

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja | Batterilevetid: 7 dages standby | Kompatibel med: Android/iOS

Slankt design

Lang batterilevetid

Lille skærm

Ingen GPS

Vores højest rangerede Garmin-produkt på listen er også et af de mest vellykkede i sin serie af aktivitetsure.

Enheden er ikke lavet til de seriøse atleter, som det er tilfældet med flere af de andre produkter fra Garmin, men i stedet henvendt til de, der vil kunne holde styr på en træningssession i ny og næ med et attraktivt armbånd.

Skærmen er større på denne version end på de øvrige Garmin-produkter, og batteriet bør holde en uges tid, afhængig af hvor meget motion du dyrker. Du får desuden en smart funktion kaldet ”body battery” som hjælper dig med at afgøre præcis hvornår det er bedst at træne i forhold til dit energiniveau. Det er smart for de, som er lige så interesserede i deres restitution og generelle helbred i takt med at de forbrænder kalorier.

3. Huawei Band 3 Pro

Både stil og substans til en rimelig pris

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja | Batterilevetid: 14 dages standby | Kompatibel med: Android/iOS

God batterilevetid

God farveskærm

GPS kan være ret langsom

Ingen "åndedræt"-funktion

Arvtageren til Huawei Band 2 Pro er Huawei Band 3 Pro . Det er et af de bedste fitness-armbånd du kan købe, hvis du har et stramt budget, men har alligevel nogle fantastiske funktioner prisen taget i betragtning.

Band 3 Pro har indbygget GPS, det er vandtæt (hvilket betyder, at du kan svømme med det) og der er en 0,95-tommer farveskærm, som viser dig alle nødvendige data på håndleddet.

Vi oplevede at pulsmåleren var ganske præcis, og imens GPS’en kunne være hurtigere, var den ligeledes ganske præcis. Leder du som førstegangskøber efter en overkommelig model, er dette et glimrende sted at starte.

4. Fitbit Inspire HR

Får dig op fra sofaen

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandafvisede: | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Nej | Batterilevetid: 5 dage | Kompatibel: Android/iOS

Lækkert design

Tracker på mange parametre

Tracker ikke svømning

Ingen kontaktfri betaling

Denne er ikke den mest alsidige fitnessmåler på listen, men byder alligevel på meget sin pris taget i betragtning. Dertil får du afgang til Fitbits gode tjenester.

Fitbit Inspire HR giver dig en pulsmåler sammen med en række andre tracking-egenskaber. Den kan ikke ligeså meget som Fitbit Charge 3, idet den mangler tracking af svømning samt integration med Fitbit Pay, men det er forståeligt, når man ser på prisen.

Du får et slankere og mere behageligt design, så hvis du vil have et Fitbit, som ikke er for tungt om håndleddet, bør du overveje Inspire HR.

5. Garmin Vivosport

Det første aktivitetsarmbånd fra Garmin – på vores liste

Skærm: Ja, farve-touchscreen | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Vandafvisende | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja | Batterilevetid: 7 dage | Kompatibel med: Android/iOS

Lille for en GPS tracker

God batteritid

Rodet design

Intet svømmemodul

Det er ikke ligeså smart som de fleste andre Fitbit-produkter, men grunden til, at Garmin Vivosport optræder på denne liste er bl.a., at det er billigere end de fleste andre Fitbit-produkter. Det har indbygget GPS og giver en solid batterilevetid på syv dage - på én enkelt opladning.

Selv om det er vandtæt, egner det sig ikke ligefrem til at tracke dine svømmetag. Vivosport udmærker sig på andre områder og til andre aktiviteter og egner sig perfekt til at holde styr på dit løb.

6. Moov Now

Vores tidligere førsteplads.

Skærm: Nej | Pulsmåler: Nej | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja, via mobil | Batterilevetid: Seks måneder | Kompatibel med: Android/iOS

Lang batteritid

Lav pris

Begrænsede funktioner

Ingen skærm

Moov Now var tidligere vores favorit-fitnessarmbånd i hele verden. Det er billigt, tilbyder alt, hvad du forventer af en "hverdagstracker", og det har en helt fænomenal batterilevetid på hele 6 måneder.

Moov Now er ikke kun designet til at tælle skridt, det byder også på funktioner som boksetræning og konditionsbaseret træning, svømmetilstand – og som om det ikke var nok – løbecoach og søvnovervågning. Du kommer ikke til at kede dig!

Du får ikke GPS eller andre komplicere træningsfunktioner, som andre på listen tilbyder, men leder du efter det perfekte fitnessarmbånd til hverdagsbrug, og som ikke koster en formue, er Moov Now det perfekte match.

7. Samsung Gear Fit 2 Pro

Samsung giver dig en smuk skærm

Skærm: Ja, 1,5" AMOLED | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja, vi mobil | Batterilevetid: 3 dage | Kompatibel med: Android/iOS

Design

Offline support

Klodset processor

Høj pris for fitness-tracker

Samsung Gear Fit 2 Pro har ikke foretaget de helt store ændringer i firmaets wearable-linje siden Gear Fit 2 , men det i forvejen perfekte fitnessarmbånd med et par forbedringer.

Gear Fit 2 Pro har et smukt design, der ser fantastisk ud på dit håndled, og byder på stor, smuk AMOLED-skærm, så du kan se alle dine data på en flot og skarp måde. Det har indbygget GPS, så mobilen kan blive hjemme, mens du løber. Derudover har fitnessarmbåndet en uovertruffen pulsmåler, der giver dig en af de mest præcise målinger, der findes på markedet. Det kan tilmed bruges til svømning.

8. Honor Band 4

Som Fitbit, men billigere

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Vandafvisende | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Nej | Batterilevetid: Omkring en uge | Kompatibel: Android/iOS

God OLED-skærm med overflade af glas

Lav pris

Ingen GPS overhovedet

Dårlige meddelelser

Band 4 overtager pladsen efter Honor Band 3 og er et godt bud, hvis du vil spare lidt penge på dit første aktivitetsarmbånd.

Det er meget billigere end flere modeller på listen, og selvom det hverken har GPS eller et godt meddelelsessystem, er det godt til at tracke din aktivitet hvis du løber engang imellem og har dertil en smuk OLED-skærm.

Skærmen er lille, men det er hele pointen med Honor Band 4, som i sig selv er en lille pakke med en lav pris. Det er ikke noget for alle, men måske det rette for dig.

9. Amazfit Bip

Ligner et smartwatch men er mere en aktivitetsmåler

Skærm: Ja, sort/hvid | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Nej | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja | Batterilevetid: 1 måned | Kompatibel med: Android/iOS

Lækkert design

Fremragende app

Automatisk pause fungerer ikke

Bøvlet brugerflade

Denne model ligner mere end smartwatch end de andre på listen, men fordi den kører med sin egen software, der fokuserer stort på fitness, har vi alligevel valgt at inkludere den på listen.

Designet på Amazfit Bip er hentet fra Apple Watch (vi kan lige så godt være ærlige) og det er poppet med funktioner, herunder GPS, en præcis pulsmåler, multi-sport tracking, søvn-tracking og VO2 Max funktion.

Hvis du er på udkig efter en måler, som mere ligner et ur, er det Bip, du skal gå efter. Det er let på armen og har desuden en skærm, der altid er tændt, samt et batteri der holder en hel måned afhængig af brug.

Det lyder alt sammen godt, og det er da svært at se noget galt ved Amazfit Bip. Desværre kan den ikke fås på alle markeder endnu, så du kan måske få svært ved at støve et eksemplar op.

10. Garmin Vivofit 4

Den seneste nyhed fra Garmin – og den billigste

Skærm: Ja, farve LCD | Pulsmåler: Nej | Vandavisede: | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Nej | Batterilevetid: 1 år | Kompatibel: Android/iOS

Superlang batteritid

Lille farvedisplay

Ikke GPS eller pulsmåler

Ingen mobiltelefon-connection.

Garmin Vivofit 4 er en af de bedste fitnessarmbånd, firmaet nogensinde har skabt, og det betyder nu, at det får en plads på denne prestigefyldte liste sammen med nogle af de andre fantastiske armbånd.

Vi er især begejstret for den superlange batterilevetid, der betyder, at du ikke behøver at oplade armbåndet i et helt år.

Det betyder, at du kan have det på hele dagen og hele natten, hvor det vil registrere din søvn, uden at du behøver bekymre dig om opladning.

Du misser mobiltilslutning ved at købe dette armbånd, men du drager fordel af en farverig skærm, der altid er tændt og har præcise målinger – husk at disse faciliteter er begrænsede hos andre på vores liste – ligesom der er fuld adgang til en app, hvor du kan fordybe dig i dine data.

