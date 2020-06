Sony anbefaler hovedtelefoner til fredagens PS5-spilafsløring

Planlægger du at se med d. 11. juni, når Sony afslører spil til PS5, bør du have hovedtelefoner på, siger Sonys Senior Director of Content Communications, Sid Shuman.

I et blogoplæg udtaler Shuman, at det er ”bedst hvis du ser det med hovedtelefoner på, hvis det er muligt – der er noget fed lyd på spil under eventet, og det kan være svært at sætte pris på, hvis du hører det igennem din telefon eller computers højttalere.”

Du kan se Sonys PS5-event torsdag d. 11. juni kl 22.00 dansk tid via PlayStation.com/PS5.

Vi forventer under eventet at se hvordan spil kører på PS5, samt et række demonstrationer fra Sonys primære samt tredjepartsudviklere. Det lyder desuden som om, at vi kommer til at få første indblik i den avancerede 3D-teknologi i PS5.

En lydrevolution

I et interview i april 2019 med Wired bekræftede den kommende konsols hovedarkitekt, Mark Cerny, at PS5 vil understøtte det, han kalder "3D-lyd" - noget, som han siger, vil "få dig til at føle dig mere inde i spillet, når lydene kommer ovenfra, bagfra og fra siden ".

Siden da har vi hørt mere om Sonys Tempest Audio Engine, som vi mener kunne være det hemmelige våben i PlayStation 5-arsenalet, hvilket muligvis giver det et meget behov for fordelene over den snart lancerede Xbox Series X.

Under alle omstændigheder ser det ud til, at Sony har investeret meget i lyden på PS5, idet denne blev erklæret for en "en lydrevolution" i et lysbilledshow under et forretningsstrategimøde

"Ved at installere en tilpasset 3D-lydbehandlingsenhed i PS5 har vi gjort det muligt at levere forskellige og sofistikerede 3D-lydoplevelser," lyder det i præsentationen.

"Spillere kan opleve lyd, der bevæger sig ind fra foran til bagfra, over til nedenfor og rundt omkring dem."

Det vides ikke om Sonys Tempest Audio Engine kan producere Dolby Atmos, men vi ser frem til at finde ud af det. (Image credit: Dolby)

Tidligere i år beskrev PS5-systemarkitekten Mark Cerny, hvordan det ville være muligt at producere tusinder af individuelle lydkilder med PS5, hvilket ikke kun lader en spiller høre regnvejr, men også de enkelte dråber falde.

Ifølge Cerny kan alt dette leveres via et par hovedtelefoner, og uden behov for dyre surroundlydsystemer - selvom vi tør godt tør sige, at effekten øges, hvis du spiller med en avanceret soundbar, baghøjttalere, og en subwoofer tilsluttet dit tv.

Surround-lyd er vokset i popularitet i de senere år, især med tilgængeligheden af nye codecs som Dolby Atmos i hjemmet - og der er enorme fordele ved 3D-lyd i spil, ligesom der er med at se tv. Vi ved endnu ikke, om Dolby Atmos-upmix vil være en del af den nye 3D-lydoplevelse, men vi håber det - Xbox One har allerede denne mulighed, som fungerer ganske godt.

Udover at gøre spiloplevelsen mere indlevende, kan dette give dig mere præcise signaler og ledetråde, mens du spiller - især hvis du lytter til fjender i battle royale-spil. Vi håber, at vi får Tempest Audio Engine at se i aktion under PS5-arrangementet den 11. juni - i mellemtiden skal du sørge for, at du har et anstændigt sæt hovedtelefoner klar. Nedenfor finder du nogle af de bedste modeller og priser netop nu: