Rygte: to nye Silent Hill-spil på vej

Det er længe siden vi så noget til gyserserien, Silent Hill, men ifølge nye rygter kan den være på vej tilbage til vores fladskærme. Dette ifølge Twitter-tipperen Aesthetic Gamer, som tidligere har kunnet spå om fremtiden i forhold til både Resident Evil 7 og Resident Evil 3 remakes fra Capcom.

Ifølge hans tweets, har Konami, som står bag Silent Hill-serien, pitchet to separate Silent Hill-spil – det ene er et for serien velkendt et af slagsen (et såkaldt ”soft-reboot”), imens det andet er mere historiedrevet spil i kapitler – i samme stil som hos Telltale games og Until Dawn horror-serien fra Supermassive Games.

“Hvad angår øvrige nyheder, som jeg deler, og jeg tror godt jeg kan tale om dette, vil jeg nævne, at der er et par Silent Hill-spil under udvikling,” udtalte Aesthetic Gamer.

”For to år siden tog Konami fat I forskellige udviklere og pitchede ideer til to Silent Hill-spil, det ene et soft-reboot af serien, det andet et spil opdelt i episoder i stil med TellTale/Until Dawn-spillene, som skulle lanceres ved siden af det første. Jeg ved ikke mere end det, men jeg håber, at Konami har fundet pengene og den rette udvikler til at gøre disse spil til en succes.

”Her er blot tale om et gæt, men jeg vil skyde på, at der er en god chance for, at begge spil bliver afsløret i år, men vi får se. Jeg kender ikke deres faktiske planer omkring disse spil udover deres eksistens, og ved ikke meget om hvad der foregår bag Konamis mure.”

Rygtet bakkes yderligere op af en uafhængig kilde fra gyserfanatikerne på Rely on Horror.

Er der mon hold i rygterne?

Kan der være hold i rygterne? Der har uden tvivl været meget puslen omkring serien i det sidste års tid.

For det første har Konami for nyligt fornyet sine Silent Hill-varemærker, imens art director fra Silent Hill 2, Mashahiro Ito, er blevet udpeget som nøgleperson på et nyt horror-projekt hos Konami – et projekt han ikke håber ”bliver droppet” på samme måde som Silent Hills, det sidste vi så til et reelt nyt Silent Hill-spil, blev.

Silent Hills var et projekt anført af den kendte udvikler, Hideo Kojima, som også er hjernen bag hele Silent Hill-serien. Han kom dog ud i et offentligt slagsmål med Konami, som han længe havde arbejdet sammen med, og måtte derefter trække sig, imens Silent Hill stadig var under udvikling og måtte dermed forlade det projekt han havde hjulpet Konami med at skabe.

Kojima siges nu at arbejde på et andet gyser-projekt, i kølvandet på succesen fra hans bizarre Death Stranding, og kilder har overfor Eurogamer udtalt, at hans forhold til Konami nu er blevet meget bedre. Kan dette betyde, at han vender tilbage til formaet og den serie han sevl var med til at opbygge?