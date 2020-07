Nye billeder fra Cyberpunk 2077 er betagende – vi glæder os til at udforske Night City

Vi får måske ikke lov at spille Cyberpunk 2077 før september, men CD Projekt Red har ikke til hensigt at lade Cyberpunk 2077-hypen uddø efter tredje forsinkelse. Ikke alene fik vi nogle saftige nye detaljer under deres seneste Night City Wire stream, men nu har udvikleren frigivet en fantastisk ny række konceptkunst fra den dystopiske rollespil.

Den officielle Cyberpunk 2077 twitter-profil har for nylig offentliggjort nye konceptbilleder fra 'Westbrook', et af de mange distrikter i Night Citys - og hjem for de rige og berømte. Vi kan ikke vente med at hoppe ind i spillet og gnubbe os op ad eliten.

Billederne viser et futuristisk (og smukt) palæ ved bjergene komplet med betagende vandinstallation, en Miami-agtig lejlighedsbygning og et oversigtsbillede, der viser en mere business-agtig side af det velhavende område. Tjek billederne herunder:

Westbrook is considered by many to be the best place to live and have fun in Night City. If you’ve got eddies, you come here to spend them. And if you don't? Well, take out a loan and pretend you’re on top of the world — even for just one glorious night. #ConceptArt pic.twitter.com/gGAnMVMYWLJuly 7, 2020