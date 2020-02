Denne falske Samsung Galaxy Note+ ligner næsten den ægte vare

Med lanceringen af S20 Ultra, er Galaxy Note 10+ ikke længere Samsungs flagskib inden for smartphones. Den ældre model har dog stadig en funktion, som især gør den velegnet som arbejdstelefon: en smart pen eller stylus.

Grundet succesen af netop Note+ har nogen ladet sig inspirere til at lave en kopi – det er den første vi har spottet af sin art. Hop over på den kinesiske købsportsal, Alienxpress og søg efter Kimtien Note 10+. Den ligner til forveksling Samsung stelefon, med samme narn og farver, men tro endelig ikke at den har samme ydelse.

Med en pris på lidt over 166 dollars, koster den en femtedel af den ægte var. Ifølge beskrivelsen sidder der inden i telefonen en 10-core CPU (ikke fra Qualcomm eller Samsung, men Mediatek), 8GB RAM og 128GB lagerplads. Der er ikke nogen hovedtelefonudgang, et batteri på 4,800mAh, Bluetooth 4,0, en stor 6,8 tommer Incel-skærm og 13 og 23MP-kamera på henholdsvis front og bagside.

Vi får desuden at vide, at enheden kører med Android 9,1 og har mulighed for dual SIM. Der er naturligvis også indbygget stylus. Der er mere end 10.000 enheder på lager, så vi tænker, at der er tale om en hæderlig kopiforretning, som Samsung uden tvivl gerne ville tale et par alvorsord med. Vi anbefaler, at man holder sig langt væk, da det tydeligvis lyder for godt til at være sandt.