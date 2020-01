Denne gigantiske SSD på 8TB passer i jakkelommen – men du kan ikke købe den endnu

Under CES 2020, har SanDisk fremvist deres bud på en transportabel 8TB SSD-drev til smartphone-brugere.

De nye bærbare diskdrev satser på at byde på den bedst ydende flashhukommelse, så du kan have indhold med dig på farten. Firmaet lover USB-hastigheder på op til 20Gbps med SuperSpeed USB-protokollen.

Andre lignende annoncerede SSD-drev indeholder 1TB lagerplads til både smartphones og laptops, og giver derved nem mulighed for backup af billeder og andet indhold, som kan ligge i din lomme eller hænge i dit nøglebundt.

Bærbare drev

Udover sin enhed på 8TB annoncerede SanDisk også en en slank model i sølvfinish på 1TB – Ultra Luxe dual connector drive (afbilledet herunder) som sigter efter at fungere med de senste smartphones, tablets og laptops.

(Image credit: Western Digital)

SanDisk har erfaring med at lave denne type drev af høj kvalitet, til folk som har brug for lagring på farten, som eksempelvis SanDisk Extreme Portable SSD 1TB, som vi tidligere har anmeldt her på TechRadar.

Selvom der finds flere bærbare USB-drev på markedet, har de fleste en begrænset kapacitet og overførselshastighed sammenlignet med de seneste modeller fra SanDisk. Vi har endnu ikke fået oplyst nogen priser, men begge modeller skulle kunne købes fra næste måned.

