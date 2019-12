Mystisk OnePlus-telefon afsløres til januar

Det tyder på, at OnePlus har store planer for sine smartphones – hvilket kan ses i mængden af gode telefoner producenten sendte på gaden i 2019, men nu også i kraft af en mystisk koncepttelefon, som vil blive vist frem i starten af januar 2020.

Dette har OnePlus selv i dag bekræftet, ligesom det nu er officielt, at de vil afholde eget event under CES 2020, den årlige tech-messe i Las Vegas. Her vil de fremvise hvad der endnu blot går under navnet 'OnePlus Concept One'.

Annonceringen af eventet under CES samt den kommende koncepttelefon falder samme dag, som firmaet kan fejre sin sjette fødselsdag – d. 17. december.

En koncepttelefon er sædvanligvis en enhed, som firmaet ikke umiddelbart har planer om at lancere i en større skala; i stedet bruges den til at demonstrere ny teknologi, som firmaet arbejder på. Af lignende eksempler kan nævnes Xiaomis Mi Mix Alpha og TCLs Dragonhinge, imens Oppo fornylig fremviste en unavngiven prototype. Ingen af disse telefoner vil kunne købes i almindelige butikker, men står stadig som eksempler på fed ny teknologi.

Desværre ved vi ikke ret meget om selve telefonen endnu, men det er egentlig også pointen – OnePlus håber at begejstre med en masse ny og uventet teknologi. Vi ved dog at der er tale om en telefon, da firmaet specifikt omtaler den som sådan, så havde nogen håbet på et smartwatch eller nye helt trådløse hovedtelefoner, bliver de skuffede. Vi kan dog gætte lidt ud fra selve navnet. Som OnePlus påpeger i pressemeddelelsen med navnet ”Concept One”, kommer der nok også et koncept nr. 2, 3 og så videre, hvilket kunne indikere, at firmaet planlægger at komme med en række af prototyper.

On the 6th anniversary of our founding, our commitment to doing things differently and pushing boundaries is stronger than ever. Come see an alternate vision for the future of smartphones with the unveiling of the OnePlus Concept One at CES.