Netflix bekræfter: The Witcher sæson 2 genoptager optagelserne denne sommer

Netflix bekræfter i et tweet, at The Witcher sæson 2 genoptager optagelserne i august. Fantasy-dramaet har været lukket ned siden marts, hvor det nye rollebesætningsmedlem Kristofer Hivju pådrog sig coronavirus og produktionen af serien blev lukket.

Kort efter gik hele live-action-tv- og filmindustrien i stå, med undtagelse af et par serier, der var færdige med at optage, før den globale pandemi bredte sig (eksempelvis The Mandalorian season 2 og The Umbrella Academy season 2).

The Witcher sæson 2 blev filmet i England, da nedlukningen fandt sted. Her er digtet Netflix lagde ud for at markere nyhederne i stil med kultfavoritten Bard Jaskier:

I’m dusting off my lute and quill,I have some news, some mead to spill:After all the months we’ve been apartIt’s time for production to restart.The Witcher and his bard – who’s flawless,Will reunite on set 17 August.June 22, 2020

The Witcher sæson 2 forventes at udgivet i midten af 2021 på Netflix.

Der er også en animeret Witcher-film på vej

Det er uklart, om produktionsstoppet vil påvirke frigivelsen af den tidligere annoncerede The Witcher: Nightmare of the Wolf, som handler om Geralts mentor, Vesemir (som i sæson 2 vil blive spillet af Killing Eve-skuespilleren, danske Kim Bodnia).

Det er muligt, at Netflix udgiver dennee mellem de to sæsoner for at holde interessen oppe, indtil serien vender tilbage. Studio Mir (The Legend of Korra) står bag animationen i denne film, som formodentlig vil ligne hovedserien.