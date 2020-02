Den officielle hjemmeside til PS5 er nu lanceret – er en afsløring rundt om hjørnet?

I al stilhed har Sony lanceret den officielle hjemmeside til PS5 op til lanceringen af næstegenerationskonsollen sent i 2020. Siden blev først opdateret af Reddit-brugere (hvilket GamesRadar har skrevet om) og lader fans af konsollen registrere sig for at blive ”blandt de første til at modtage opdateringer, som vi annoncerer dem, herunder nyheder om udgivelsesdatoen for PS5, prisen på PS5 og den kommende liste med lanceringsspil til PS5”. Storbritannien og Tyskland er de første lande med egen PS5-side, men hjemmesiden er nu også live i store dele af verden, herunder Danmark.

Beviserne hober sig op

(Image credit: android central)

Det virker mere og mere sandsynligt, at afsløringen af PS5 er lige rundt om hjørnet. Flere rygter har peget på, at PS5 ville blive afsløret under et event i februar, og nu hvor vi så er i februar måned, sidder vi spændte og venter på en officiel annoncering.

Der findes dog også modstridende lækager, som går mere i retning af en afsløring i marts og at det herefter vil være muligt at forudbestille.

PS5-eventet kan være i februar eller marts (eller måske senere), men fællesnævneren er, at vi tror, at det sker i nærmeste fremtid, især fordi Sony har søgt om varemærket ”Playstation 5” i flere lande – ligesom lanceringen af PS5-hjemmesiden kun har smidt mere brænde på bålet.