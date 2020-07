PS5 kan gå hen og blive en af de tungeste konsoller til dato

Alt tyder på, at PS5 bliver en gigantisk konsol, men nu ser det også ud til, at det kan blive en af Sonys tungeste maskiner.

Vi har allerede set kvalificerede gæt på, hvor stor PlayStation 5 kan blive baseret på dens diskdrev, og nu ser det ud til, at dens vægt vil matche de imponerende dimensioner. En opmærksom bruger på Reddit opdagede et opslag på Amazon i Tyskland, der hævder, at PS5 vejer intet mindre end 4,78 kg. Det lyder måske ikke meget, men det er betydeligt tungere end Sonys tidligere modeller – pånær én.

Hvis du nogensinde har haft den tvivlsomme fornøjelse af at løfte en original PlayStation 3, er den gode nyhed, at PS5 er lidt lettere end Sonys konsol fra 2006. PS3 vejer hele 5 kilo, hvilket gør den en anelse tungere end Sonys nyeste og bedste maskine. PS4 er med sine kun 2.8kg anderledes let, imens PS4 Pro har en kampvægt på 3.81kg.

Hvordan ser det så ud med konkurrenterne? Xbox One X er en tæt sag med 3.81kg imens den originale Xbox One er overraskende let med sine kun 3,2 kg. Selv Xbox Series X er lettere end PS5, da denne ventes at veje 4.45kg.

Nintendo vinder på vægten

Den klare vinder, hvis vi kun måler på vægten af konsollerne, er dog Nintendo. Nintendo Switch vejer med sine Joy-Cons sølle 0.4kg, og Nintendo GameCube vejede blot 2.4kg. Sidstnævnte havde desuden et smart lille håndtag, så du kunne tage den med dig i sommerhuset eller lignende.

Interessant nok oplyser Amazon Tyskland samme vægt for både PS5 og PS5 Digital Edition, hvilket virker en anelse urealistisk, da sidstnævnte ikke har det indbyggede HD 4K Blu-Ray-drev. Betyder dette så, at PS5 bliver en tung fætter? Det må vi desværre vente lidt endnu med at finde ud af.