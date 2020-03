The Last of Us bliver til en tv-serie på HBO

Naughty Dogs creative director og vice president, Neil Druckmann har slået sig sammen med skaberen af Chernobyl og udviklet en TV-serie til HBO baseret på det populære spil, The Last of US, fortæller The Hollywood Reporter.

Ellie and Joel are heading to HBO! But first... we got a little game to finish! https://t.co/eMIy5gmUiwMarch 5, 2020

Druckmann og Mazin vil skrive og producer serien sammen med HBOs Carolyn Strauss (Game of Thrones, The Wire, The Sopranos) og Naughty Dogs direktør Evan Wells.

Der bliver tale om en samproduktion i mellem HBO og Sony Pictures Television i samarbejde med PlayStation Poductions og The Last of Us vil blive den første serie fra det nyoprettede firma.y.

The Walking Dead har fået ny konkurrence

Ifølge THR vil HBOs serie ”dække begivenhederne i det originale spil, som blev skrevet af Druckmann, ligesom der er mulighed for at vi vil se indhold baseret på det kommende spil, The Last of Us Part II, som udkommer d. 29. may.”

Serien tager afsæt I en verden pandemiraseret verden og The Last of Us er centreret omkring forholdet imellem Joen, en hårdhudet smugle, og Ellie en immun teenagepige, som han skal overbringe til forskere i den anden ende af landet i et forsøg på at fremskaffe en mulig kur. Desværre for dem er vejen dertil fuld af horder af morderiske banditter og inficerede skabninger.

”Det har i årevis været en drøm for mig at kunne lave en version af denne betagende historie og jeg er beæret over at gøre det sammen med Neil,” fortalte Mazin i en udtalelse omkring den kommende serie.

Mazin arbejder i øjeblikket også på en anden spil-til-tv-produktion, da han netop har indleveret første udgave af Eli Roths kommende Borderlands film.