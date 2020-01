Ny skærm kan gøre iPhone 12 tyndere

Det tyder på, at iPhone 12 byder på de mest markante opgraderinger i en iPhone i nyere tid – vi har allerede set og hørt flere rygter, hvoraf de seneste fra forsyningskæden nu peger på en ny skærmteknologi. Nogle af iPhone 12-modellerne vil være udstyret med OLED-skærme produceret af LG, hævder The Elec. Skærmene vil have touch-funktionen indbygget i selve panelet i stedet for et separat lag.

Det betyder billigere og tyndere skærme – hvilket måske kan føre til en tyndere iPhone 12 – vi regner dog ikke med en lavere pris.

Samme rapport antyder, at LG vil skifte til samme LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) skærmteknologi, som bruges i Apple Watch 4 og Apple Watch 5, hvilket igen kan føre til mere strømbesparende skærme.

Skærmtid

Netop LTPO i Apple Watch 5 betyder, at uret holder strøm en hel dag, selvom skærmen altid er tændt, så vi krydser fingre for, at batteriet i iPhone 12 også vil nyde godt af denne teknologi og måske kan betyde, at fremtidige iPhones vil få mulighed for altid at have tændt for skærmen – som det allerede er muligt for Android-telefoner i den dyre ende.

Det vides endnu ikke, om der er tid til at have LTPO-opgraderingen klar til 2020-modellerne af iPhones. Vi kan risikere at skulle vente til slutningen af 2021 i stedet, før vi får altid tændte skærme at se.

Vi kan få ikke mindre end fem nye iPhones i år, hvor de fire iPhone 12-modeller skal dele rampelyset med en opgraderet iPhone SE 2. Kameraer og skærmstørrelser ventes at blive de primære funktioner som adskiller dem fra hinanden.

Kilde: MacRumors