De bedste 4K-TV i 2020: Her er de bedste TV med den højeste opløsning

Velkommen til TechRadars liste over de bedste tv, du kan købe i 2020 – uanset budget.

Det er ikke længere en eksklusiv teknologi, forbeholdt de få, som det var for få år siden, 4K-opløsningen (også kaldet Ultra HD) er eksploderet og er kommet for at blive.

Køber du et tv i disse dage, er det med stor sandsynlighed et 4K, hvilket betyder, at det har fire gange højere opløsning end de traditionelle HD-skærme.

Heldigvis er der er meget indhold at vælge mellem, når det kommer til den nye standard. Netflix og Amazon tilbyder begge 4K-streaming, også Ultra HD-blue-rays er blevet mere almindeligt, og selv inden for gaming, er man begyndt at hoppe med på 4K-toget med Xbox One X.

At producere et godt 4K-tv handler ikke kun om antallet af pixels på skærmen, det handler især om kvaliteten af pixels. Derudover er der endnu nyere teknologier i vente, f.eks. High Dynamic Range og Wide Colour Gamut, som lover at tage alle disse pixels til nye højder.

Skal du ud og købe et nyt tv, kan det godt føles en smule forvirrende til en start, men bare rolig. Vi hjælper dig med at finde det bedste 4K-tv på markedet.

Vi har i årenes løb bedømt flere hundrede tv. Med vores professionelle baggrund og viden har vi lavet en liste over de bedste 4K-tv. Vi opdaterer jævnligt listen med de bedste og nyeste, så hvis du ser, at vi flytter lidt rundt på indholdet hele her på siden, skal du ikke blive forvirret.

Samsung Q90 QLED TV LG C9 OLED Series Panasonic GZ1500 OLED TV LG B9 Series OLED Sony Bravia A9G OLED Philips 803 OLED Samsung Q80 QLED TV

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Q90 QLED TV (2019)

Måske det bedste TV nogensinde!

Fremragende billedkvalitet

Imponerende HDR-ydelse

Bredere betragtningsvinkler

Omfattende smart platform

Attraktivt og velbygget design

Ingen Dolby Vision support

Ingen Dolby Atmos-højttalere

Sidste år vandt Samsung Q9FN adskillige priser for sine funktioner og billedkvalitet. Men det er nu blevet erstattet på vores liste med de bedste 4K-TV af Q90 QLED TV. Q9FN var ikke perfekt, og der var berettigede kritikpunkter i forhold til betragtningsvinkler og et lidt for aggressivt system til lysdæmpning, som gik ind og ødelagde detaljer i sorte områder.

Samsung har tydeligvis taget kritikken til sig og adresseret den i Q90. Den nye model har markant bedre betragtningsvinkler og kan konkurrere imod de bedste OLED TV, nu hvor ”local dimming” sikrer dyb sort uden at miste detaljer i skyggerne. Dertil er det nye Ultra Black Elite-filter intet mindre end en revolution, som håndterer lyset på imponerende vis.

Det er ikke helt forkert at sige, at Samsung Q90 er det mest imponernede QLED vi endnu har anmeldt, da det kombinerer et bredt udvalg af funktioner med banebrydende billedinnovationer. Som et resultat heraf, kan dette TV levere en ydelse, som er på fod med og ofte overgår de bedste OLED-TV.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q90 QLED TV

(Image credit: LG)

2. LG C9 OLED Series (2019)

Det smarteste TV i verden?

55 tommer: LG OLED55C9 | 65 tommer: LG OLED65C9 | 77 tommer: LG OLED77C9

Dolby Vision og Atmos

AI-forbedret smart platform

Nydeligt design

Ikke lige så høj lysstyrke som LCD

Svagere højttalere sammenlignet med andre LG OLED

LG C9 OLED erstatter LG C8 fra sidste år og kæmper om topplaceringen imod Q90. Her er tale om en imponerende videreudvikling af Tv-producentens OLED technology. C9 kombinerer et stort udvalg af funktiner og formater – sammen med LGs fremragende webOS smart-platform – og er uden tvivl et af de bedste 4K-TV nogensinde.

Forskellen i forhold til sidste års model er ikke store, men tilføjelsen af 2- Generation af a9-processoren bedtyder, at billedkvaliteten er helt i top. Selvom lysstyrken ikke er helt lige så høj som på et LCD-TV, gør den dybe sort en kæmpe forskel på dynamikken i billeden. Det er samtidig i stand til at vise levende og smukke farver, for slet ikke at nævne den imponerende detaljegrad, som ægte 4K-indhold kan byde på. Der findes dyrere LG-modeller i serien: eksempelvis W9 og E9, selvom du her primært betaler for bedre lyd og en anden formfaktor og design. Er du på udkig efter et OLED TV i år – eller for den sags skyld et hvilket som helst TV – som yder godt til prisen, bør du overveje C9.

Læs hele anmeldelsen: LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

(Image credit: Panasonic)

3. Panasonic GZ1500 OLED TV

Panasonics mellemklasse er klar til dine film

Fremadrettede højttalere

Dolby Vision og HDR10+

Begrænsede smart-funktioner

Ikke så lysstærkt som andre OLED-tv

Der er en god grund til, at Hollywooods filmfolk foretrækker at redigere på OLED TV– de er nogle af de bedste på markedet. Og imens LG og Sony bestemt har sine kvaliteter – den første af dem er trods alt den største producent af OLED-paneler i hele verden – hviler Panasonic heller ikke på laurbærrene.

Dette er GZ1500 et fantastisk eksempel på. TV’et placerer sig imellem Panasonics indgangsmodel GZ1000 og den dyreste GZ2000 og er et godt kompromis imellem styrkerne fra dem begge. Med samme panel og HCX Pro-som den billigere model, byder GZ1500 på en fremragende billedkvalitet, med lidt color banding og hakken, men det lægger du nok næppe mærke til, med mindre du virkelig kigger efter det. Samtidig giver de fremadrettede højttalere en lydkvalitet, som ellers ikke ses i dette prislejde – selvom den mangler de rå kræfter i GZ2000s (måske unødvendige) 140W højttalere.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic GZ1500 OLED TV

(Image credit: LG)

4. LG B9 Series OLED

En prisvenlig OLED-skærm, som ikke går på kompromis med kvaliteten

LGs billigste OLED i 2019

Mættede farver og skarpe detaljer

Ikke den nyeste processor

Ingen HDR10+

Vil du have OLED-TV-oplevelsen uden den høje pris? Så er LG B9 OLED lige noget for dig. I bunden af LGs 2019 OLED-serie finder vi denne budgetmodel, som må undvære den nye a9 Gen 2-processor, som sidder i de dyrere søskende, såsom C9, og i stedet nøjes med en mere simpel a7 Gen 2-model. Man kunne så frygte, at det var risiko for at balancen imellem pris og kvalitet var skæv, men netop LG B9 formår stadig at have et dynamisk billede med uendelig kontrast og rige farver som resten af serien – selvom der kan spottes lidt videostøj i de mørkeste områder af skærmen. Til prisen er det dog uden tvivl det bedste budget-OLED-TV på markedet.

Læs hele anmeldelsen: LG B9 OLED TV

(Image credit: Sony)

5. Sony Bravia A9G OLED

A9G Master Series er et af de bedste OLED-TV

65 tommer: Sony Bravia 65A9G | 55 tommer: Sony Bravia 55A9G

Top klasse opskalering

Acoustic Surface+ lyd

Lean back design

Ingen Freeview Play eller HDR10+

6. Philips 803 OLED

Det bedste 4K-tv til prisen

Ypperlig billedkvalitet

Ambilight på tre sider

Lækkert design

Kun to full-spec HDMI-indgange

Philips har opgraderet sin billedbehandlingsprocessor betydeligt i sine 2018 OLED -tv, og fordelene ved dette er mere end tydelige i deres Philips 803 OLED, med forbedret kontrast og spektakulære farver. Firmaets anden generation af P5 Perfect Processing Engine byder på den dobbelte processorkraft i forhold til originalen, som i sig selv var en ganske imponerende chip.

Til trods for at 903 med sin Bowers & Wilkins-lyd stadig er firmaets flagskibsmodel, er der ikke meget der adskiller den fra 803, hvilket gør den til et klogere køb.

Af ting der holder Philips tilbage fra at indtage toppositionen på listen, kan nævnes ting som begrænset mulighed for at se ”catch-up tv”, kun to full-spec UHD HDMI-indgange og ingen Dolby Vision. Hvis det ikke er et problem for dig, vil det Philips Hue-kompatible Ambiligt-system og løftet om en tidlig opdatering til Android Oreo TV OS, måske gøre dette til det mest lovende OLED-tv på markedet.

Læs den fulde anmeldelse (på engelsk): Philips 803 OLED

(Image credit: Samsung)

7. Samsung Q80 QLED TV

Et godt mellemklasse QLED-tv

Direct Full Array-bagbelysning

Fremragende billedprocessor

Ingen Dolby Vision eller Dolby Atmos

Samsung Q80R QLED TV er ikke det meste prangende QLED-tv i år – faktisk er det kun det tredje i rækken efterfulgt af Samsung Q90 og Samsung Q85. Forskellene imellem dem er måske små, men når vi når til Q80R er der en betydelig besparelse i forhold til de dyrere modeller.

Q80R indeholder stadig alt det, som gør QLED til et QLED i 2019: en fantastisk lysstærk skærm, direct full array-bagbelysning og Samsungs nye Ultra Viewing Angle-teknologi (som sikrer, at farverne står klart og tydelig fra siden). Vi skal heller ikke glemme stemmestyringen via Samsungs Bixby-stemmeassisten og Airplay 2.

Fordi her er tale om Samsung, får vi ingen Dolby Vision-understøttelse – hvilket betyder, at du ikke får den bedste dynamiske HDR via Netflix og lignende, men i stedet må nøjes med HDR10+, som bruges af Amazon Prime. Er du ude efter et godt kompromis imellem ydelse og pris, er det et af de bedste 4K-tv på markedet netop nu.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q80 QLED TV