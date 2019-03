Steam får et friskt nyt look i 2019

En uge efter at have annocneret Steam Link Anywhere, har Valve annonceret en række opdateringer til sin Steam Store.

Disse inkluderer forbedrede spilsider og en afpudset og opdateret spilsektion, som viser dine venners aktivitet, hvad du senest har spillet og nye opdateringer til spil i din samling.

GDC har givet os en smagsprøve på Googles Stadia

Vi har også set den nye Google Stadia Controller

Og de første renderinger af Intels kommende GPU

Dertil er der kommet en ny Steam Events-side, som informerer dig om kommende turneringer, opdateringer til spil samt andre in-game events til spil, som du har i din samling.

Begge funktioner bliver tilgængelige senere i år og går ifølge Valve ind i beta over de næste par måneder.

Valve annoncerede disse ændringer under GDC 2019 på sit event omhandlende platformens fremtid, og fastholder Steams positions som den førende markedsplads i forhold til nye online butikker såsom Epic Games Store .