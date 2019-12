Spotify tester ny ”radiofunktion” med et mix af nyheder, musik og podcasts

Spotifys automatiske genererede playlister er en af streaming-tjenestens hovedattraktioner, hvor du automatisk får lister med dine favoritsange og kunstnere uden behov for at løfte en finger, Men det ser nu ud som om, at Spotify tager den skridtet videre.

Det var The Verge , som først spottede en ny ”Daily Drive”-funktion i Spotify-appen, som generer en blanding af podcasts og nyheder ind i musikstrømmen. Rent praktisk er det en videreudvikling af Spotifys Discover Weekly og efterligner den oplevelse man får via en traditionel radiokanal, hvor der springes imellem stationer i én enkelt playliste.

Funktionen er tilsyneladende endnu i testfasen – hvilket forklarer hvorfor du ikke kan se den endnu – og vises i øjeblikket kun på portugisisk.