Spider-Man: Miles Morales på PS5 får en valgfri 4K/60fps-tilstand

Udvikler Insomniac Games bekræfter nu, at det PS5-eksklusive Spider-Man: Miles Morales understøtter en valgfri 4K/60fps performance-tilstand til de, der foretrækker en højere billedfrekvens.

Udvikleren, der også er ansvarlig for det kommende Ratchet og Clank: Rift Apart, meddelte dette på Twitter og delte også en GIF med videomateriale fra spillet.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKLJuly 20, 2020

De såkaldte performance-tilstande er blevet et almindeligt syn på de forbedrede konsoller som PS4 Proog Xbox One X, men har samtidig en tendens til at sænke opløsningen til 1080p for herved i stedet at kunne øge billedhastigheden.

Desværre lader de sjældent til at give en større fordel - Ghost of Tsushimas performance-tilstand låser simpelthen spillet ved 30fps, mens God of Wars 'favor performance'-tilstand betyder, at spillets billedhastighed svinger imellem 30 og 60fps.

Det lyder således lovende, at Spider-Man: Miles Morales ikke alene beholder sin 4K-opløsning, men også får en billedhastighed på 60fps. Dette stiller imidlertid spørgsmålet: hvordan ser spillets 'kvalitetstilstand' ud?

Hvis ydelsestilstanden kan opretholde et 4K-output og tilbyde 60fps, det meste af tiden, hvorfor skulle du så overhovedet vælge 30fps i stedet? Svaret vil sandsynligvis være ray tracing.

Det handler om lys

Ray tracing er noget nyt tit både både PS5 og Xbox Series X, da det giver udviklere mulighed for at skabe naturtro skygger, belysning og refleksioner i en scene. Det fungerer ved at simulere og spore hver enkelt lysstråle, der produceres af en kilde, som eksempelvis New York-solen, og kræver en ret stor mængde hestekræfter, hvis det skal gengives korrekt.

Begge næstegenerationskonsoller understøtter hardware-accelereret ray tracing, og det uden tvivl være den mest krævende effekt for udviklerne at bruge i deres spil.

Efter en indledningsvis forvirring bekræftede Sony, at Spider-Man: Miles Morales er et selvstændigt spil til PlayStation 5, der i omfang ligner Uncharted: The Lost Legacy. Det er hermed ikke en fuldgyldig efterfølger til Marvel’s Spider-Man på PS4, men spillet vil stadig følge begivenhederne i det første spil, når Miles får sine nye superheltevner.

Spider-Man Miles Morales er klar til udgivelsen af PS5, hvilket betyder lanceringsvinduet ‘holiday 2020’.