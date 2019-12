Sony Xperia 3 kan blive udstyret med 12GB RAM og Snapdragon 865

Sony ventes at afsløre efterfølgeren til Xperia1 under MWC 2020om nogle måneders tid. Den kommer nok til at hedde Sony Xperia 3og de seneste rygter går på, at den vil have nogle af de heftigste specifikationer vi endnu har set i en smartphone.

En ny rapport hævder, at enheden vil være udstyret med det nye Snapdragon 865 chipset, hvilket ikke kommer som en stor overraskelse, da dette for nylig blev afsløret som værende Qualcomms nye chipsæt til topmodellerne. Men telefonen skulle eftersigende også have intet mindre end 12GB RAM. Denne information stammer fra en Geekbench benchmark, som blev delt af Sumahoinfo. Telefonen nævnes ikke ved navn (kun modelnummer), men vi kan dog konstatere, at der er tale om en Sony-telefon.

Tag alligevel informationen med et gran salt, da der trods alt er tale om lækkede informationer. Samtidig var det pågældende modelnummer, som godt nok havde forbindelse til Sony, forbundet på en mere usædvanlig måde end normalt.

Men skulle der være tale om det næste Sony-flagskib, forventer vi at høre mere om det fra firmaet til februar næste år. Navnet på enheden er stadig uklart. Vil Sony gå med Xperia 1.1 eller vælge et nyt tal såsom 2 eller 3, for netop at understrege at her er tale om en fuldbyrdet opgradering.

Tidligere lækager har antydet, at Sony vil proppe seks kameraer på bagsiden af deres næste flagskibstelefon, imens der skal sidde yderligere to på fronten, så her kan desuden være tale om en sand magtdemonstration inden for kameramobiler.

Kilde: PhoneArena