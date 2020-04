Sony hjælper os med at holde afstand med gratis spil til PS4

Sony har gode nyheder til de af os, som i ugevis har siddet isoleret derhjemme: de giver nu to af deres mest populære og roste PS4-spil væk ganske gratis.

Her er tale om Uncharted: The Nathan Drake Collection, som indeholder de tre første spil i serien. De er allerede blevet pudset af til PS4. Det andet spil er PS4-udgaven af Journey.

Tjek vores anmeldelse af PS4 Pro

Her er alt hvad du bør vide om PS5

Måske er du mere interesseret i de bedste PC-spil?

Ifølge et opslag på PlayStation Blog er spillene en del af firmaets nye ”Play at Home Initiative”, som skal mindske spredningen af Covid-19 og består ydermere af en fond på 10 millioner dollars, som skal støtte indie-udviklere og hjælpe dem igennem denne svære tid.

Spillene vil være tilgængelige fra d. 15. april kl. 5.00 til d. 5. maj kl. 5.00. Når du først har gjort krav på spillene, kan du ifølge Sony beholde dem, og der står intet om, at du skal være PlayStation Plus-medlem, for at få adgang.

Desværre erkender Sony samtidig, at det nok kommer til at tage længere tid end normalt, for at downloade spillene til din konsol. Dette skyldes, at virksomheden efterlever myndighedernes krav om at begrænse båndbredden. Heldigvis skulle de tre uger du har til at hente dem dog være mere end rigeligt.

Er du på udkig efter andre gode PS4-spil? tjek også disse ud: