Sony er færdige med håndholdte konsoller – det er slut med PS Vita og PSP

Sony har indsendt en patentansøging vedrørende en ny spilkassette, som affødte spekulation omkring en ny mulig håndholdt konsol. Det blev senere afklaret, at disse kassetter havde med et eksisterende japansk stykke børnelegetøj at gøre, og slukkede dermed håbet for de, som ønskede, at der var tale om Sonys tilbagevenden til det håndholdte format.

Nu leverer Sony så eftersigende sidste søm til den håndholde konsols kiste. Under et interview med Game Informer fortalte Sony Interactive Entertainment præsident og CEO, Jim Ryan, at der ikke forelå nogen planer for at udvikle en efterfølger til PS Vita og PSP.

"PlayStation Vita var på mange måder fantastisk, og selve spiloplevelsen var god, men det er et område vi ikke fokuserer på længere,” udtalte Ryan.

Håb for en håndholdt

Selvom dette ikke helt og holdent udelukker fremtidige håndholdte konsoller fra Sony, synes det dog mere and at antyde, at firmaet ikke arbejder på en netop nu. Det kommer næppe som nogen overraskelse, da Sony er fokuseret på den kommende PS5. Skulle de alligevel kaste sig ind i kapen, ville de desuden skulle konkurrere med den vanvittigt populære Nintendo Switch.

Vi håber ikke Sony helt har opgivet tanken om en håndholdt, selvom de for tiden har tralvt med noget andet.