Rygte: Sony og PS5 dropper måske E3 2020

Sony planlægger måske at blive væk fra E3 2020, hvilket i så fald vil være andet år i træk, hvor elektronikproducenten – og ejeren af PlayStation-brandet - er blevegt væk fra den årlige spilmesse.

Under et interview med VGC, antydede den anerkendte industrianalytiker, Michael Pachter, at Sony ikke har til hensigt at være tilstede under dette års E3, til trods for lanceringen af PS5 i slutningen af året.

”Så vidt jeg ved, har de ikke tænkt sig at deltage,” sagde Pachter. ”Jeg mener, at det er en stor fejltagelse, da deres fokus på forbrugeren ikke er i tråd med deres tilstedeværelse på industriens største messe. Jeg håber, at de skifter mening, men jeg er skeptisk.”

PS5: her er alt du bør vide

Hvilke PS5-spil er annonceret indtil videre?

Hvad med konkurrenten? Her er hvad vi ved om Xbox Series X

An analyst at Wedbush Securities, Pachter also recently gave predictions for the launch of GTA 6, which he speculates won't be with us until 2022 (sadly). That's bad enough news as it is, but his comments on Sony are the cause for even more concern.

Kom tilbage, Sony!

Selvom Sonys fravær under E3 2019 var et slag for folkene bag – ligesom fans håber at se alle de tre store konsolproducenter på messen – har mange af os trøstet os med, at Sony nok blot samlede kræfter sammen til et endnu større fremmøde året efter, hvilket ville passe med årets lancering af PS5.

Vi havde forventet at se konsollens endelige design blive afsløret samt et større lineup af PS5-spil. Uanset hvad bliver det dog et stort år for Sony, eftersom deres nye konsol, PS5, udkommer i slutningen af 2020, og egentlig giver deres fravær under E3 mening, da de har deres egne annonceringer (via deres State of Play-videoer) til PlayStation-fans og gamere over hele verden.

(Image credit: Sony)

E3 har dog stadig en særlig plads i mange gamer-hjerter og Sonys fortsatte fravær – som en af de førende konsolproducenter i verden – ligger ikke godt i tråd med messens fortsatte overlevelse.

Vi så gerne, at E3 svarede kækt tilbage – eksempelvis med en tom stand tilegnet firmaet, dækket med spindelvæv og gamle PlayStation-ting – men det er nok mere sandsynligt, at fokus i stedet vil være på Microsoft og Nintendo, hvilket kan skade Sonys dominans på den lange bane.