Sonos-direktør: ældre produkter vil stadig få fejlrettelser men ikke nye funktioner

Sonos kunne for nogle dage siden meddele, at de ville udfase deres ældre produkter. Det medførte en sand shitstorm, hvorfor Sonos-direktøren, Patrick Spence, i et åbent brev måtte undskylde til fans på Twitter.

”Vi har hørt jer. Vi gjorde det ikke rigtigt fra start af,” udtaler Spence i brevet, som skal skabe ro oven på meddelelsen om, at Sonos vil stoppe med at understøtte ældre Sonos-enheder, som eksempelvis den originale Play:5, og påstår nu, at disse produkter fortsat vil modtage fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer ”så længe som muligt.”

Produkter som er påvirket af denne politik inkluderer den originale Play:5, Sonos Connect, Connect Amp, de originale Zone Players, CR200 og Sonos Bridge.

Sonos har tidligere udtalt, at dette ikke var ideelt, grundet de hardwaremæssige begrænsninger på ældre enheder og offentliggjorde derfor, at de ville udsende den sidste opdatering til maj i år – et træk som har ophidset kunder, som har brugt tusindvis af kroner på at opbygge et system, som de troede, at de kunne bruge mange år ud i fremtiden. Brevet udpensler, at disse ældre enheder stadig vil fungere som i dag, men de vil ikke modtage nogen nye funktioner, som resten af de nyere Sonos-produkter, ligesom der kan opstå kopatibilitets-problemer for brugere, som benytter både gamle og nye produkter i samme system.

”Vi arbejder på en løsning, så vi kan opdele dit system, så nye produkter fungerer med de gamle og stadig får de nyeste funktioner, imens gamle produkter stadig vil fungere, som de gør nu. Vi er ved at lægge sidste hånd på denne plan og vil komme med flere detaljer inden for de kommende uger.”

Thanks for all the feedback & my apologies for not responding sooner. I wanted to make sure we get it right. All Sonos products will continue to work past May: https://t.co/bmwQQgPd86January 23, 2020

En højttalers levetid

Brevet fra Spence har en bittersød tone i Sonos-ejeres ører: på den ene side nedtoner brevet ejernes frygt for, at deres Sonos-systemer pludselig bliver ubrugelige, når opdateringen lander senere i år… på den anden side gentager det også det faktum, at der fremadrettet ikke vil blive tilføjet nye funktioner til disse produkter, samt erkender at Sonos-produkter kan få problemer med at kommunikere med hinanden, når disse produkter ikke længere opdateres.

Den sidste del vil forståeligt nok irritere nogle ejere. Sonos har bygget sin platform på brugbarhed – på en idé om at multi-rumssystem er en løbende investering, men så samtidig også en ting, som kan bruges i en levetid.

Når det er sagt, er funktionsmæssige opdateringer ikke altid sandsynlige på ældre hardware (se bare på smartphones, laptops og lignende…) og, uanset hvor ærgerligt det måtte være, kan selv ikke netværksforbundne højttalere se sig fri for at blive forældede i løbet af en årrække.

Brevet viser, at Sonos prøver at nå frem til en løsning med sine kunder – hvilket er en god ting – men fordi der er hardwarebegrænsninger i ligningen, kan det være svært at komme frem til en løsning, som vil gøre alle tilfredse.