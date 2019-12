Nogen spiller allerede på Xbox Project Scarlett i stuen

Der er stadig et år til den nye Xbox Project Scarlett rammer butikshylderne, men nogen spiller allerede på den nye konsol. Hvem spørger du sikkert? Jo, det er naturligvis direktøren for Xbox, Phil Spencer. Spencer afslørede på Twitter, at han allerede har den nye Xbox hjemme og at det er blevet hans ”primære konsol”. Mere interessant er det dog, at Spencer kan spille spil på næste hardware generation, tilslutte en Elite Series 2 controller og ”oprette forbindelse til det online community”.

Se hans tweet herunder:

And it’s started….this week I brought my Project Scarlett console home and it's become my primary console, playing my games, connecting to the community and yes, using my Elite Series 2 controller, having a blast. Great work by the team, 2020 is going to be an incredible year.December 4, 2019

Spencers “primære konsol”

Selvom det næppe bør overraske nogen, at den nye Xbox allerede findes i en spilbar udgave, er det, som er mest overraskende – her et år før lanceringen – at den allerede er blevet en permanent installation i Spencers stue, samt at han kan bruge en masse af funktionerne.

Om den maskine Spencer har, så også er den samme, som vi kommer til at se næste år, er tvivlsomt, da der i udviklingsprocessen rettes en del på design og ydelse.

Det er desuden tvivlsomt, at Spencer har en færdigudviklet udgave af Xbox Scarlett stående i sit hjem – altså en fuldt fungerende version. Der kan blot være tale om halvfærdig model.

Uanset hvad er det gode nyhederne, at konsollen er længere fremme i sin udviklingsproces end vi forventede. Det er desuden interessant, at han specifikt refererede til den som ”Project Scarlett”, eftersom der i et stykke tid har gået rygter om en lidt billigere udgave af den kommende Xbox, som skulle blive lanceret sammen med Project Scarlett.

Takket være Kotakus Jason Shreier ved vi, at der netop kommer en lidt langsommere konsol fra Microsoft, som stadig vil kunne spille næste generations spil

Project Lockhart bliver en skivefri konsol – en egenskab, som videreføres fra Xbox One S All-Digital Edition – men Kotakus kilder mener, at den bliver betydeligt kraftigere end Microsofts nuværende skivefri konsol og vil få en heftig harddisk og hurtigere CPU end nogen nuværende konsol. Vi må dog vente med at høre mere om denne skivefri maskine. Microsoft har ikke villet tale om den endnu.

Men måske kommer der ikke til at gå så lang tid, før vi hører mere – nu den øverste i Xbox allerede spiller på den kommende konsol.