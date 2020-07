Nogle LG OLED-TV tilbagekaldes - her er hvad du skal vide

Der ser ud til at problemet ifølge en ny rapport vedrører LG OLED-tv i Sydkorea. Omkring 60.000 TV skulle være påvirket grundet en fejl på deres powerboards, som kan forårsage overophedning. LG er i øjeblikket i gang med at danne sig et overblik over problemets omfang.

Emnet blev først nævnt af Yonhap News, der påstår, at 18 forskellige OLED-tv-serier, produceret mellem februar 2016 og september 2019, muligvis er berørt - inklusive den superpopulære C7- og B7-serie - men kun i Sydkorea.

I en opfølgning til rapporten fra ZDNet, siger LG, at de er opmærksomme på problemet og har tilbudt at udskifte powerboards, skønt de ikke klassificerer dette som en af regeringen beordret tilbagekaldelse og snarere noget, som virksomheden gør proaktivt for at forhindre problemer.

"Problemet med overophedning er kun opstået i meget få modeller ud af det samlede antal, der bruger komponenten, men vi vil tilbyde gratis ombytninger til dem alle for kundens sikkerhed," sagde LG.

Yonhap News siger, at LG i øjeblikket har repareret 22.000 OLED-tv, og indtil videre er der ikke rapporteret om tilfælde af det problematiske powerboard uden for Sydkorea.

Kan der også være problemer med dit LG OLED-tv?

Det korte svar? Sandsynligvis ikke.

Selvom alle LG OLED-TV bruger de samme paneler, der kommer fra LG Displays fabrik i Paju, Sydkorea, er powerboards sandsynligvis unikke for hver region – det betyder, at OLED-tv, der er produceret til Korea, sandsynligvis ikke har samme powerboard, som et tv lavet til Europa eller Nordamerika.

Når det er sagt, undersøger LG naturligvis muligheden for, at andre lande kan blive berørt af problemet.

Vi holder dig opdateret, hvis der opdages nye sager uden for Sydkorea, men i øjeblikket kan du fortsætte med at bruge dit OLED-TV som sædvanligt, mens vi venter på at se, hvordan situationen udvikler sig.