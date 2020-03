Skal man opsætte sin egen VPN-server?

En VPN, eller Virtual Private Network, er et vidunderligt værktøj til at beskytte dit privatliv. De lader dig ændre din enheds IP-adresse, sikrer din internettrafik og beskytter din anonymitet, når du er online – alt sammen på samme tid.

TechRadar holder konstant øje med de bedste VPN-tjenester på markedet, som fungerer både til Windows, Mac og andre platforme. Men hvis du er gør det selv-typen, kan du også opsætte din helæt egen VPN-server (ikke en VPN router) derhjemme. Læs videre for at høre hvordan.

(Image credit: Shutterstock / alexacrib)

Årsager til hvorfor du skal opsætte din egen VPN-server

At opsætte sin egen VPN-server derhjemme kan måske synes som en stor udfordring. Men det er måske den rigtige løsning for de, som passer ind i følgende kategorier.

Du vil selv have styr på dine data: Når du bruger en VPN-tjeneste, betaler du et firma for at omdirigere din internettrafik, så dine data holdes private og sikre. Nogle mennesker bryder sig dog ikke om at overlade sit privatliv til andre. Hvis du passer ind i denne kategori, kan det være en løsning for dig at opsætte din egen VPN-server derhjemme og selv have styr på dine data.

Du har en mindre virksomhed med et sikkert lokalnetværk, som du vil kunne tilgå udefra: Flere virksomheder gemmer vigtige filer på firmaets netværk og lader medarbejderne kommunikere med hinanden på samme netværk. Af sikkerhedsmæssige årsager vil du kun have, at dette netværk er tilgængeligt fra computere på virksomhedens ejendom. Skal en medarbejder tilgå netværket udefra, kan en VPN være en sikker løsning.

Store virksomheder kan hyre IT-firmaet til at opsætte disse VPN-servere og sikre sikker fjernadgang. Mindre virksomheder kan være nødt til at ty til improviserede løsninger. At opsætte en VPN-server på kontoret er en måde hvorpå du kan lave sikker fjernadgang til dit firmas netværk, uden at det behøver koste en formue. Du kan altid kigge på virksomheds-VPN-tjenester som et alternativ.

Du er slet og ret nysgerrig når det kommer til VPN-tjenester: At opsætte din egen VPN er et gåde med mange løsninger – du kan køre en VPN-server igennem din router, en desktop-computer, sågar en Raspberry Pi. Og med løsninger i skyen har du masser af muligheder, når det kommer til hvordan du kan omdirrigere trafikken imellem dine enheder og din private VPN-server.

Årsager til hvorfor du IKKE skal opsætte din egen VPN-server

Når dette er sagt, er der også ulemper ved at opsætte sin egen VPN:

Du vil ikke kunne fjerne blokeringer på hjemmesider fra andre lande:

En af de primære fordele ved de fleste VPN-tjenester er, at du får mulighed for at tilgå servere i mange andre lande. Og når det kommer til indhold som enten har begrænset adgang eller er bortcensureret i et givent land, kan du omgå sådanne blokeringer og tilgå indhold ved at vælge en VPN-server, som befinder sig i et andet land. Når du opsætter din egen VPN-server, vil du normalt omdirigere trafikken igennem en lokal IP. Her er du begrænset til at tilgå indhold, som er tilgængeligt i dit eget land, og får derfor en begrænset oplevelse i forhold til en typisk VPN.

Du får mere bøvl: De bedste VPN-tjenester har apps til stort set alle platforme, herunder Windows, Mac, iOS og Android. Det betyder, at du kan nyde en flot brugerflade og hurtige forbindelser på alle dine enheder. En masse af de gør det selv-løsninger, som vi viser herunder, er ikke så medgørlige - du vil måske skulle tilpasse opsætningen til forskellige operativsystemer og bruge en del tid hver gang du skal opsætte din VPN på en ny enhed.

Du er ikke beskyttet via delte IP-adresser: En masse VPN-tjenester tilbyder delte IP-adresser. Dette betyder, at når flere brugere opretter forbindelse til en given VPN-server, kan de komme til at dele IP-adresse. Dette slører ethvert forsøg på at analysere mønstre og internettrafik i forhold til en specifik IP-adresse. Når du opsætter din egen VPN-server, er du meget vel den eneste bruger af en IP-adresse. Skulle nogen koble denne IP-adresse til nogle af dine konti, er du ikke længere anonym. Du kan omgå dette ved ofte at skifte IP-adresse på din VPN-server, men det kræver blot mere arbejde.

(Image credit: Shutterstock.com / Askobol)

Hvordan sætter du en VPN-server op derhjemme

Hvis du i sidste ende beslutter dig for at opsætte en VPN-server, er her nogle måder du kan gøre det på.

Opsæt en VPN-server i skyen

Data gemt i skyen har gjort det lettere end nogensinde at opsætte sin egen VPN. Amazon AWS tilbyder en række muligheder, der understøtter OpenVPN-protokollen, en af de hurtigste og mest stabile krypteringsprotokoller i verden.

Pakkepriserne kan blive beregnet enten via dataforbrug eller via en fast årlig pris, og serverkapaciteten kan blive tilpasset til at understøtte op til 500 forbundne enheder (så der er masser af fleksibilitet til mindre virksomheder af varierende størrelse). For at opsætte OpenVPN med Amazon AWS, skal du blot vælge den pakke, som passer til dit behov, og derefter følge OpenVPNs guide.

(Image credit: Asus)

Opsæt en VPN-server i din router

En anden mulighed er at opsætte en VPN-server direkte i din router. En VPN-klient kaldet viscosity har en god guide til at opsætte din egen OpenVPN-server på en DD-WRT-router. Husk at der er forskel på at bruge en VPN-klient og en VPN-tjeneste – en VPN-klient giver dig kun en brugerflade, som kan tilgå en VPN, som du eller andre administrerer, imens en VPN-tjeneste har og administrerer sine egne servere.

Vælger du en VPN-klient som Viscosity vil du derfor stadig have egenrådig kontrol over din VPN-server. Ligesom Amazon AWS, skal du betale for Viscosity, men de har dog en 30 dages gratis prøveperiode.

Slut dig til et netværk af uafhængige VPN-servere

VPN Gate er et projekt, som tog sin begyndelse på University of Tsukuba i Japan, og tilbyder en gratis måde at tilslutte sig et netværk af globale VPN-servere. Alt du skal gøre, er at sætte din egen computer op som en VPN-server, som så tilsluttes VPN Gate-netværket. En stor ulempe ved dette er dog, at VPN Gate gemmer logs over alle medlemmer af VPN Gate-netværket – dette inkluderer IP-adresser, forbindelsestider og antallet af datapakker som kommer igennem netværket. VPN Gate er derfor ikke den bedste løsning for de, som er bekymrede for deres privatliv