Samsung afslørere måske billig fitness tracker sammen med Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Fit-serien med billige fitness-trackere er måske ikke samsungs vigtigste forretningsområde, men de udfylder dog en populær niche, så det er ikke underligt, at Samsung ser ud til at arbejde på flere af dem.

Nyheder om dette stammer fra ansøgning til FCC (som blev opdaget af The Verge) fra Samsung, der lader til at handle om et nyt fitnessband fra virksomheden. Ansøgningen fortæller os ikke meget om selve armbåndet, og den vigtige nyhed er derfor alene, at Samsung er på vej med en ny tracker.

Samsung forventes at lancere sin Galaxy Watch 3 og Galaxy Buds 2 engang i slutningen af juli, før Galaxy Note 20 og Galaxy Fold 2 den 5. august. Det er muligt, at vi også får en ny overkommelig fitness tracker at se, til de der ikke ønsker et fuldfedt smartwatch.

FCC-registreringer bliver ofte arkiveret flere måneder før produktlancering, så det ville være lidt usædvanligt, hvis vi allerede får den nye Samsung fitness tracker at se inden for de næste par uger. Af denne årsag forholder vi os stadig lidt skeptiske.

En arvtager til Samsung Galaxy Fit?

Samsung Galaxy Fit og Fit E blev afsløret i midten af 2019 som billige (og i tilfælde af sidstnævnte, ufatteligt billige) fitness trackere, som skulle konkurrere med modeller som Fitbit Alta, Huawei Band 3 Pro og Xiaomi Mi Band 4.

Det stod dog ikke klart, om dette ville være en tilbagevendende serie fra virksomheden, men den nye FCC-arkivering peger på, at virksomheden kan være på vej med flere enheder som disse.

Måske er der her tale om Samsung Galaxy Fit 2, men taget i betragtning af, hvordan virksomheden tidligere har sprunget toren over og eksempelvis gik direkte til Samsung Galaxy Watch 3 med sit smartwatch, får vi måske Galaxy Fit 3 i stedet.

Uanset hvad der sker, forventer vi, at Samsung Galaxy Watch 3 vil blive afsløret engang i juli, og måske vil vi også se denne fitness tracker under lanceringen.