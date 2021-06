Samsung Galaxy S22 udgivelsesdato, pris, nyheder og lækager

Samsung Galaxy S22 forventes at blive selskabets næste flagskibstelefon-serie, og vi forventer, at den vil indeholde efterfølgere til 2021's Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus og Galaxy S21 Ultra.

Vi er allerede begyndt at høre lækager og rygter om Samsung Galaxy S22-serien, og vi har også overvejet, hvad selskabet kunne forbedre til telefonerne.

Vi ved ikke meget om, hvad Samsung vil udtænke til sin næste flagskibssmartphone i S-serien, og vi er næsten sikre på at høre om Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21 FE og Galaxy Z Flip 3, før vi hører om S22. Samsung Galaxy Note 21 er sandsynligvis aflyst, så S22 kan blive Samsungs næste mainstream-flagskib.

Herunder samler vi alle de lækager, rygter og nyheder, vi hører om Samsung Galaxy S22 indtil lanceringen, sandsynligvis i begyndelsen af 2022. Vi vil holde styr på detaljer om Galaxy S22-udgivelsesdato, pris, funktioner og meget mere.

Nedenunder finder du også, hvad vi ønsker at se Samsung forbedre i forbindelse med deres næste Galaxy S-flagskibsserie.

Nogle links i denne artikel henviser til artikler på engelsk. Vi arbejder løbende på at lave danske versioner af disse.

Latest news En lækage har afsløret de mulige kameraspecifikationer for Samsung Galaxy S22 og Galaxy S22 Plus, og det lyder som en stor ændring.

Til sagen

Hvad er det? Samsung-flagskibstelefonen fra 2022

Samsung-flagskibstelefonen fra 2022 Hvornår udkommer den? Højst sandsynligt i starten af 2022, måske i januar

Højst sandsynligt i starten af 2022, måske i januar Hvad vil den koste? Forvent 5.000-6.000 kr. eller mere

Samsung Galaxy S22 udgivelsesdato og pris

Vi ved ikke meget om Samsung Galaxy S22-udgivelsesdatoen, men vi forventer, at Samsung følger en lignende tidsplan som i 2021. Her rykkede de lanceringen til at være tidligere end de foregående år og afslørede telefonen i midten af januar.

Betyder det, at vi får Samsung Galaxy S22-serien at se i januar 2022? Der er ingen garanti, og Samsung kan beslutte sig for at vende tilbage til tidligere vaner og udgive den i februar eller marts. Når det er sagt, kan virksomheden endda fremrykke lanceringen og annoncere telefonerne endnu tidligere.

(Image credit: TechRadar)

En tidligere lancering er især mulig, da det ser ud til, at der sandsynligvis ikke kommer en Samsung Galaxy Note 21, hvilket betyder, at der vil være et stort hul mellem de almindelige (læs: ikke-foldbare) Samsung-flagskibe.

Men vi tvivler på, at Samsung vil lancere to S-numre på et år, og en lækage tyder på, at Samsung Galaxy S21 FE i stedet vil tage Note's plads.

Så selvom ingen endnu ved, hvad vi kan forvente fra Samsung, er vores bedste gæt for nu en lancering i januar igen. Vi sørger for at give flere detaljer, når lækager begynder at give os en klarere forventning om udgivelsesdatoen.

Det er en lignende historie for prisen, så vi ved ikke noget med sikkerhed endnu, men vi forventer, at S22-serien vil ligge omkring samme pris som Galaxy S21-serien. Nedenfor kan du se en række af de bedste tilbud, der i øjeblikket er tilgængelige på Samsungs 2021-flagskibsserie.

Design og display

Vi kan se lidt forskellige skærmstørrelser i Samsung Galaxy S22-serien i forhold til Galaxy S21. En kilde hævder, at Galaxy S22 vil have en skærm på 6,06 tommer (ned fra 6,2 tommer på S21), Galaxy S22 Plus vil have en skærm på 6,55 tommer (ned fra 6,7), og S22 Ultra vil måske have en skærm på 6,81 tommer (op fra 6,8).

Derudover hævder denne kilde, at kun Samsung Galaxy S22 Ultra vil have en LTPO-skærm, hvilket betyder, at det sandsynligvis vil være den eneste model med en variabel opdateringsfrekvens. Det kan også være den eneste med en bagside af glas, da Samsung Galaxy S22 Plus tilsyneladende vil blive skiftet til plastik, hvor standard S21 allerede er af plastik.

Kamera og batteri

På kamerafronten har vi hørt, at Samsung Galaxy S22 og Galaxy S22 Plus vil have en 50MP hovedsensor, en 12MP ultravidvinkel og en 12MP telefoto (med mulighed for 3x optisk zoom). Det ville være en stor ændring fra deres forgængeres 12MP hovedsensor, 12MP ultravidvinkel og 64MP telefoto.

Det lyder også meget som om, at Galaxy S22 ikke vil have en 3D-flyvetidssensor (ToF-sensor) på bagkameraet. Det er ikke nogen reel overraskelse - den var heller ikke på Galaxy S21 - men det kan skuffe dem, der ønskede, at den skulle vende tilbage.

Hvad angår Samsung Galaxy S22 Ultra, tyder rapporterne på, at den kan have et 200 MP hovedkamera og et selfiekamera under skærmen.

En af disse kilder siger også, at man kan forvente kontinuerlig optisk zoom, hvilket betyder, at alle zoomniveauer op til det maksimale optiske niveau (sandsynligvis 10x) vil være optiske, hvor de fleste telefoner må ty til digital eller hybrid zoom for de midterste zoomområder.

Det rygtede selfiekamera under skærmen er dog meget mindre sikkert, da en kilde siden har sagt, at Galaxy S22 ikke vil have dette. Dette skyldes, at kvaliteten tilsyneladende ikke er høj nok, selve kameraet angiveligt stadig er lidt synligt under skærmen, og Samsung simpelthen ikke kan bygge nok af dem lige nu.

Vi ved ikke meget om batteriet endnu, men Samsung har selv bekræftet, at der ikke følger opladere med i kassen med fremtidige smartphones. Så du skal forvente at skulle købe en separat oplader sammen med dit Samsung-flagskib, hvis du ikke allerede er udstyret med en.

Specifikationer og funktioner

En kilde siger, at man kan forvente et Exynos-chipsæt, der vil blive parret med en AMD GPU. Dette er noget vi har hørt før, da en meget ældre lækage tydede på, at Samsung arbejdede på et nyt chipset i samarbejde med AMD.

Dette AMD-partnerskab er siden blevet bekræftet, og vi ved nu, at det vil bringe ray tracing og variable rate shading-funktioner til chipsettet, og dermed formentlig også til Samsung Galaxy S22.

Hvad vi vil se

Mens vi venter på at høre mere om Samsung Galaxy S22, har vi samlet nogle forbedringer, som vi gerne vil se selskabet lave i sin næste flagskibsserie.

1. Få microSD-understøttelse tilbage

Dette er en simpel løsning, og det er et klart tilbageskridt fra Samsung, da selskabet næsten altid har tilbudt microSD-understøttelse i sine smartphones. For dem, der ikke er klar over situationen, har Samsung Galaxy S21-serien ikke et microSD-kortslot, hvilket betyder, at du ikke vil kunne udvide lagerpladsen.

Har du købt Samsung Galaxy S21 Ultra med 128 GB? Du er fastlåst med den mængde lagerplads, uanset hvor længe du bruger telefonen. Dette er tilfældet fra andre mærker som Apple, men vi foretrak det, da Samsung tilbød muligheden for at udvide lagerpladsen.

2. Medtag bedre opbevaringsmuligheder

Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

Med hensyn til lagerplads bør Galaxy S22-serien tilbyde flere lagermuligheder, som folk kan vælge imellem. Det gælder især, hvis selskabet beslutter sig for ikke at tilbyde understøttelse af microSD-kort igen.

Galaxy S21 er f.eks. kun tilgængelig i lagerstørrelser på 128 GB og 256 GB. Hvis du vil have mere plads, skal du vælge den større Galaxy S21 Ultra.

3. Sænk prisen

Samsung Galaxy S21-serien er faldet i pris i forhold til 2020-smartphones, og det er en beundringsværdig bedrift fra firmaets side, men vi vil gerne se priserne falde endnu mere i 2022.

Det er selvfølgelig et stort ønske. Galaxy S21 Ultra er fuld af topteknologi, og det er usandsynligt, at selskabet vil være i stand til at sænke prisen yderligere, end det gjorde med 2021-telefonen.

Når det er sagt, var der en masse specifikationsfald, når man sammenligner Galaxy S21 med Galaxy S20. Hvis selskabet fortsætter med at tilbyde lidt lavere specifikationer, end vi er vant til, vil vi gerne se prisen falde yderligere for at afspejle dette.

4. Gør standardudgaverne mere spændende

Samsung Galaxy S21 Plus (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus er måske ikke de mest spændende smartphones, men de er stadig et godt valg. Vi gav hver af dem fire stjerner på TechRadar, og vi gik op til fire og en halv stjerne for den lidt mere innovative Galaxy S21 Ultra.

Vi ved ikke hvordan, men vi kunne godt tænke os at se nogle flere funktioner trille ned til de to billigere telefoner, som næsten med sikkerhed lanceres i 2022. Vi kunne godt tænke os at se selskabet bringe top-funktioner som understøttelse af S Pen-stylus eller et telekamera med 100x digital zoom til de billgere modeller.

Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus var en nedgradering af deres forgængere, så vi ser gerne, at Samsung gør de næste modeller en smule mere spændende, når de kommer i 2022.

5. Undgå Glasstic

Det er ikke noget, som alle interesserer sig for, men Galaxy S21 gik væk fra en bagside i glas og skiftede til en bagside i glasstic. Det er Samsungs eget navn for en hybrid af plastik og glas, og det føles ikke lige så premium.

Både Galaxy S21 Plus og Galaxy S21 Ultra holdt fast i glas, og vi kunne godt tænke os at se selskabet vælge dette materiale på alle Samsung Galaxy S22-modeller.

6. Øget understøttelse af stylus på Ultra

En S Pen, der fungerer med Samsung Galaxy S21 Ultra (Image credit: Samsung)

Du behøver ikke længere at købe en Galaxy Note-smartphone for at opleve fordelene ved en Samsung stylus; du kan nu vælge Galaxy S21 Ultra. Vi fandt stylusoplevelsen nyttig, og for dem, der gerne vil have tilbehøret, er det en god mulighed.

Når det er sagt, så er understøttelsen af S Pen ikke så omfattende som på Galaxy Note-serien. Du skal for eksempel vælge S Pen Pro for at kunne få nogle funktioner, men det er endnu ikke tilgængeligt. Vi håber i 2022, at Samsungs S Pen-funktionalitet til S-serien vil være mere fuldt udbygget.