Samsung Galaxy S20 Ultra benytter måske iPhone-materialer, der gør den tungere og dyrere

Hvor de fleste smartphones er udstyret med en ramme af aluminium eller plastik, typisk med glas på for og bagsiden, ser det ud til, at Samsung Galaxy S20 Ultra kan få et dyrere og mere holdbart materiale.

Dette ifølge tipperem Max Weinbach, som i et kortfattet tweet skriver ”Galaxy S20 Ultra. Stainless Steel”, hvilket indikerer, at den kommende smartphone vil have en ramme af rustfrit stål i stedet for aluminium som forgængeren.

Galaxy S20 Ultra. Stainless Steel.January 22, 2020

Det er uklart hvorfra Weinbach har fået sin information, så tag det med et gran salt, men han er en af de kilder, som for tiden skriver en masse om netop Samsung Galaxy S20 op til den officielle lancering.

Rustfrit stål er ikke et materiale vi ofte ser i smartphones, da det kan fordyre og gøre produktet tungere. Nogle få smartphones, som bruger det, er iPhone X, iPhone XS Max og iPhone 11 Pro Max, tre produkter som er – du gættede det – dyre og tunge.

Mere holdbar og behagelig at holde om

Som resultat af dette bliver enhederne mere holdbare, og nogle vil påstå, at de også er mere behagelige at holde om (selvom dette naturligvis er et rent subjektivt synspunkt).

Også enheder som ikke kommer fra Apple benytter materialet – eksempelvis Nokia 8 Sirocco fra 2018, men generelt er aluminium det mere populære valg i de dyreste smartphones, eftersom det ikke er overdrevent dyrt.

Har Samsung valgt at benytte rustfrit stål i deres flagskib, Samsung Galaxy S20 Ultra, kan det tyde på, at firmaet har ønsket at skabe den bedste enhed muligt, uanset hvad det så har betydet for prisen.

Vi bliver alle sammen klogere d. 11. februar, når Samsung afholder sit event i San Francisco. Her forventer vi, at se Galaxy S20-serien (og måske produkter som Galaxy Fold 2 og Galaxy Buds Plus).

Så husk at holde øje med vores side, hvor du vil få de seneste nyheder om Samsungs første mobilprodukter i 2020.

Kilde: 9to5Google