Samsung Galaxy S11 Plus-lækage antyder at kameraet er det samme som i Note 10 Plus

I løbet af de første måneder af 2020 forventer vi at høre mere om Samsung Galaxy S11-serien, og seneste lækage antyder, at det kommende flagskibe får samme bagsidekamera som der sidder i Galaxy Note 10 Plus.

Ifølge et lækket billede, som blev lagt på nettet af Ice universe, vil det kommende flagskib få tre vertikalt placerede kameraer på bagsiden. VI forventer, at de er vidvinkel, ultra-vidvinkel og telefoto. Billedet viser kun noget af bagsiden på enheden og Ice unierse har sagt, at der også vil være en time-of-flight dybdesensor og LED-flash, som vil fungere samme med hovedkameraet.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgfDecember 16, 2019

Lækagen nævner intet om kvaliteten af kameraerne, samt hvor mange megapixels der er tale om i S11 Plus. Samsungs Galaxy Note 10 Plus og Galaxy S10 Plus har begge to 12MP-sensorer samt en 16MP ultra-vidvinkel-sensor, så det kan tænkes, at firmaet overfører dette til Galaxy S11 Plus. Ice universe har ikke oplyst nogen kilder til de lækkede billeder, så du bør tage informationen med et gran salt, selvom de tidligere har været gode til at spå om fremtiden.

Samsung ventes at annoncere Galaxy S11-serien enten til februar eller i marts næste år. MWC 2020 løber af stablen sidst i februar, hvor denne type annonceringer typisk finder sted.