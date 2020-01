Samsung Galaxy Fold 2 kan få et lille batteri og en slidstærk skærm

The Galaxy Fold 2 could have a much smaller battery than the original Fold, above

Samsung Galaxy Fold 2 – eller Samsung Galaxy Z Flip som den også kaldes – kan blive noget mere hårdfør end den originale Galaxy Fold, men skal omvendt lades op meget oftere. Dette ifølge Max Weinbach (en skribent for XDA Developers), som udover at gentage Z Flip-navet, tweetede at telefonen ville have et batteri på 3.300mAh.

Til sammenligning sidder der et batteri på 4.390mAh i den originale Galaxy Fold, men før du går i panik, er der nogle andre ting, du også bør huske på.

The Galaxy Flip Z has a 3300 mAh battery. Along with the Snapdragon 855, this should be pretty ok in everything. About the same battery live as the mid size S10.January 14, 2020

Vi skal starte med at understrege, at dette indtil videre blot er et rygte. Dernæst har der gået rygter om, at Samsug Galaxy Fold 2 vil være udstyret med to batterier, og vi har allerede hørt, at det ene af disse vil være på 900mAh. Det fremgår dog ikke tydeligt, om disse 900mAh er en del af de 3.300mAh eller kommer oveni. Vi gætter på det første, men det burde ikke være et kæmpe problem, da Samsungs kommende telefon ventes at være mindre en den originale Galaxy Fold, hvorfor den ikke behøver et lige så stort batteri.

Weinbach udtaler, at han forventer samme batterilevetid som i en ”mid size S10” hvilket nok kan oversættes til standardversionen af Samsung Galaxy S10 – en telefon der i vores tes holder til ca. en dags brug. Det er ikke videre imponerende, men det er godkendt.

I samme Tweet siger Weinbach, at Samsung Galaxy Z Flip vil benytte et Snapdragon 855-chipsæt. Det har vi hørt før, og det vil gøre den lidt svagere end Samsung Galaxy S20, som forventes at blive lanceret på samme tid. Det vil samtidig være med til at gøre telefonen billigere end den originale Fold.

Samsung was very smart with the Galaxy Z Flip (just got word this is the name.)They are using ultra thin glass and plastic. Samsung will be layering a plastic over the ultra thin glass for extra protection. If it gets scratched, it's only the plastic and not the display.January 14, 2020

I et andet tweet kommer Weinback med en mere lovende påstand, og hævder at telefonen vil benytte det tidligere rygtede Ultra Thin Glass, som i sig selv er slidstærkt, men også vil have et ekstra lag plastik ovenpå, hvilket betyder, at selve glasses er beskyttet og kun plastikken tager imod ridser.

Dette kan gå ud over designet og få telefonen til at se mindre ”premium”-agtig ud, end havde skærmen alene været lavet af glas, men fordi den er så dyr, må man samtidig tænke på holdbarheden. Vi finder snart ud af, om nogle af disse påstande holder vand, når Galaxy Fold 2, som ventet, afsløres d. 11. februar.

Kilde: PhoneArena