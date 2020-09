Sådan live-streamer du Premier League

Liverpool er mester, men der er stadig mange grunde til, at danske fodboldfans bør følge de resterende kampe i Premier Leauge. Selv om Liverpool altså er kåret som engelsk mester, er der masser af spænding tilbage i Premier Leaque, som talrige danske fodboldfans følger intenst. Spændingen gælder bl.a. kvalifikationen til Champions League. Legendariske klubber som Chelsea, Manchester United, Tottenham og Arsenal kæmper alle om en af top 5-pladserne, der giver kvalifikation - men Leicester City, Wolves og Sheffield United er også med i kampen.

I den modsatte ende af tabellen kæmper bl.a. Watford, West Ham, Bournemouth og Aston Villa for at undgå nedrykning, så der er stadig mange spændende kampe tilbage. I denne guide fortæller vi, hvordan danske fans vil kunne live-streame de tilbageværende opgør.

Premier League-kampe deles af BBC, Sky Sports, Amazon og BT Sport - med Sky Sports som hovedaktør. Dem, der ikke har en dansk betalings-tv-pakke, kan f.eks. overveje TV Sky Sports Monthly Pass - hvor prisen nu er skåret ned til kun £25.

Live-stream engelsk fodbold i Danmark

Har du pakker fra XEE, TV3+, TV3 Sport, TV3 Max samt Viaplay Sport kan du se en lange række kampe live eller forskudt. For at streame direkte fra de engelske udbydere - eller andre landes udbydere - skal du have en VPN-forbindelse. Og det bedste? VPN er nem at installere og prisvenlig.

Vores softwareeksperter har testet hundredvis af VPN-tjenester, og vi betragter i øjeblikket ExpressVPN som den bedste i verden lige nu. Og, bedst af alt, har vi sikret en eksklusiv aftale, der betyder, at du kan spare 49% på ExpressVPN - og stadig få 30-dages "pengene-tilbage"-garanti. Det er meget let at oprette forbindelsen - bare følg instruktionerne for at installere softwaren og aktivere din konto. Det tager kun et øjeblik. Dertil kommer, at VPN er en af de mest effektive måder at sikre sin internetforbindelse på. Prøv ExpressVPN nu og få 3 måneder gratis og prøveperiode på 1 måned.

Sådan kan du se Premier League: live-stream alle kampe

Abonnementstjenester som Sky Sports og BT Sport har typisk haft "nøglerne til Premier League-kongeriget" - men har normalt udelukket kampene klokken 15.00.

Det er dog ikke længere tilfældet, og den store nyhed for resten af sæsonen er, at alle de 92 resterende kampe vil blive sendt på live britisk tv. De vil blive delt mellem de tre store tv-partnere - Sky, BT og Amazon Prime - samt det britiske stats-tv BBC. Sådan ser du Premier League på Sky

Sky har allerede bekræftet, at 25 af kampene vil blive tilbudt gratis på Sky Pick - tilgængelig på Sky til abonnenter uden Sky Sport - såvel som på Freeview-kanal 144. Hvis du vil betale for Sky Sport for at se kampene, men er nervøs for prisen, kan du bestille et Now TV Sky Sports Pass med en rabat på £10 og ned til kun £25 pr. måned i de første tre måneder (£ 35 derefter). Se Premier League på BT og spar: BT Sport Monthly Pass koster kun £25, hvilket er billigt, alt taget i betragtning. Du kan ikke se kampene på din bærbare computer eller pc, men du streamer gennem BT-appen til konsoller, Apple TV, udvalgte TV-modeller og Chromecast. Hvis du befinder i Danmark og ønsker at se en af Premier League-kampene skal du ikke bekymre dig om at blive blokeret - brug ExpressVPN-rabetten på 49% rabat og følg instruktionerne som nævnt ovenfor. Andre muligheder Udover de engelske tv-udbydere, der nævnes her, kan danske seere, der vil se engelsk fodbold live, forsøge sig med den amerikanske NBC Sports Gold eller Eleven Sports fra Taiwan. Begge er relativt prisbillige. Med den amerikanske tjeneste til ca. $40 for en sæson (ca. 270 danske kroner) kan du se direkte kampe fra Premier League. Med et abonnement til $65 (ca. 440 danske kroner) kan du både se direkte kampe og alle kampe efter at de er spillet. Eleven Sports månedsabonnement koster 99 taiwanske dollars (omkring 25 danske kroner), mens etårsabonnement koster 900 taiwanske dollars (200 danske kroner). Premier League overblik På trods af den lange pause har kampene i den bedste engelske række givet os masser af spænding indtil videre - ikke mindst takket være introduktionen af VAR. Dertil kommer "genoplivede" Leicester City, temaet omkring Spurs-manager Jose Mourinho, der forsøger at lege kispus med medierne, og manager Klopps "lydklip".

Andre vigtige punkter er, om Aston Villa, Brighton og Bournemouth kan cementere deres plads i næste års Premier League. Der er stadig meget på spil i de kommende uger. 4K Premier League UK-streams og mobile visningsmuligheder Hvad angår kvalitet, vil Sky igen tilbyde alle sine kampe i Ultra HD og Dolby Atmos til Sky Q-abonnenter, mens BT har lanceret sin nye BT Sport Ultimate-kanal, der går et skridt videre - med udsendelser, der skal præsenteres i HDR såvel som 4K. Hvis du vil streame Sky på farten, giver et Sky Sports-abonnement dig mulighed for at se kampene på mobil, tablet og pc via Sky Go-tjenesten. Du kan også streame live via Now TV, der tilbyder attraktive pas - mest værdifuldt, hvis du tilmelder dig ugentligt eller månedligt. For BT Sport-abonnenter findes BT Sport-appen eller BTSport.com, hvis du har brug for mobil- eller pc-streaming af kampene. Anfields 30-årige "tørke" er endelig forbi - men Premier League-sæsonen har stadig masser af mere drama tilbage....

Hvad kan jeg ellers bruge en VPN til?

VPN har den smarte funktion, at du kan se sport, nyheder, underholdning, film og meget mere fra andre lande. Samtidigt betyder krypteringen, at de oplysninger, du udveksler online, holdes væk fra nysgerrige øjne. Og VPN hjælper med at omgå blokeringen af websteder. En VPN betyder, at din IP-adresse sløres, så du ser ud til at være et helt andet sted. Vi har testet hundredvis af VPN'er og kan anbefale disse som de aktuelt tilgængelige: