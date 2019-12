Bekræftet: Resident Evil 3 Remake får første trailer og lanceringsdato

Resident Evil 3 Remake er nu formelt set blevet annonceret af Capcom efter en tidligere lækage, og har samtidig fået en lanceringsdato, d. 3. april 2020. Første trailer er helt i tråd med sidste års Resident Evil 2 Remake og byder på samme grå udgave af Raccoon City samt meget realistiske karakterer.

Men der er et twist. Denne gang følger multiplayer-spillet Project Resistance med. Dette blev annonceret for nogle måneder siden og er et 1v4 asymmetrisk online spil, som altså er en del af pakken med Resident Evil 3. Det bliver interessant at se, om det er en succes. Tidligere forsøg på multiplayer i Resident Evil-serien har ikke været særlig vellykkede.

Efter den store succes med Resident Evil 2 Remake, forventede vi, at også tredje kapitel af serien ville få en tur. Vi havde dog ikke regnet med, at det ville ske så hurtigt. Det er en glædelig overraskelse at ende året på og forhåbentlig fortsætter det den gode stil, som Capcom startede med lanceringen af Resident Evil 7.

Resident Evil 3 kan forudbestilles fra i dag og udkommer til PS4, Xbox One og PC.