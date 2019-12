Resident Evil 3 Remake artwork tyder på snarlig lancering

Rygterne omkring et remake af Resident Evil 3 har længe svirret i luften, og takket være et nyligt afsløret cover artwork, ser det ud til, at spillet er blevet bekræftet – og vi forventer en snarlig afsløring.

Cover artworket blev opdaget af Gamstat (via ResetEra), og kilder hos Eurogamer bekræfter, at der er tale om den ægte vare. Disse kilder har tidligere bekræftet, at spillet var under produktion og ville udkomme i 2020.

Du kan se det europæiske/amerikanske artwork herunder:

(Image credit: GamStat/Capcom)

Gamestat er også kommet i besiddelse af artwork til den japanske version af spillet, som i Japan går under navnet BioHazard, og hvad der ligner en anden udgave kaldet ”Z Version”.

Det nye artwork viser skurken Nemesis og en ny udgave af Jill Valentine og Carlos Oliveira.

Hvornår bliver spillet afsløret?

VI forventer, at remaket af Resident Evil 3 bliver officielt afsløret under The Game Awards d. 12. december, da der normalt kommer flere afsløringer til Geoff Keighleys årlige event.

Det er ikke overraskende, at Capcom har kastet sig over tredje kapitel i serien, når man tænker på hvor stor en succes Resident Evil 2 Remakevar.

Fårhåbentlig får vi snart et glimt af spillet samt en lanceringsdato.