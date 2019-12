Nye Android-flagskibe vil fra 2020 benytte det nye Snapdragon 865 5G-chipsæt

Der er endnu ikke annonceret nogen nye Android-telefoner for 2020, men nu ved vi hvilken chip, som kommer til at sidde i flere af dem. Snapdragon 865-chipsættet blev officielt afsløret af Qualcomm på deres årlige Snapdragon Summit, hvor firmaet især fokuserede på 5G og AI-evnerne. Hvad angår ydelsen og den fulde liste med funktioner i dette 7nm-chipsæt – som ses her afbilledet ved siden af en penny – var Qualcomm knap så meddelsomme. Vi ved dog, at den vil drage nytte af det nye Snapdragon X55 5G modem-RF-system, som Qualcomm hævder er den mest avancerede 5G-platform.

Hvilke telefoner får Snapdragon 865?

Snapdragon 865 er efterfølgeren til det vidt udbredte Snapdragon 855-chipsæt, som sidder i en lang række af populære telefoner, heriblandt: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10, OnePlus 7 Pro, LG G8 og Google Pixel 4

Det er derfor meget sandsynligt, at telefoner som Samsung Galaxy S11, Note 11, OnePlus 8, LG G9 og Google Pixel 5 alle vil blive udstyret med det nye chipsæt inden for de kommende måneder. Vi regner især med at få meget mere information inden MWC 2020, som løber af stablen i februar.

Det er i visse tilfælde lettere at sige hvilke telefoner, der ikke vil få det nye chipsæt. Eksempelvis benytter Huawei sine egne chipsæt, ligesom Samsung på udvalgte markeder, herunder det danske, også benytter sine egne. Apple har også altid benyttet sine egne chipsæt til iPhone, selvom der nu går rygter om, at de vil vende tilbage til at bruge Qualcomms modem 2020, for herved at kunne byde på den første iPhone med 5G.

Men som hovedregel benytter stort set alle Android-topmodeller Snapdragons chips, så de kommende benchmarks af den nye chip, vil komme til at sige meget om smartphones i 2020.

(Image credit: Qualcomm)

5G til masserne? Det tyder det på med Snapdragon 765

Hvad der dog er mere interessant er, at der er endnu et 5G-chipsæt på vej: Snapdragon 765/765G. Denne har integreret 5G-funktionalitet (det har 865-chippen ikke). Navnet indikerer samtidig, at den kan være på vej til billigere Android-telefoner (ligesom den tidligere 700-serie af chips fra QUalcomm), hvilket igen betyder, at flere vil få adgang til 5G udover de, som køber topmodellerne i 2020.

Vi vender tilbage senere på ugen, når der er mere nyt fra Snapdragon Summit, som er gået hen og er blevet et indblik i hvad vi kan forvente os inden for Android telefoner og always-on-laptops i de næste 12 måneder.s.