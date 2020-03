PS5 vil videreføre Sonys fokus på historiedrevne single-player-spil

Vi ved endnu ikke hvilke eksklusive titler Sony arbejder på til PS5, men ifølge chefen for PlayStation Worldwide Studios, Hermen Hulst, vil firmaet stadig fokusere på single-player-spil.

I et interview med PlayStation Blog blev Hulst spurgt, hvad studiets visioner for fremtiden var for den kommende generation.

”Vi er som hidtil engagerede og tro mod dedikeret hardware,” udtalte Hulst. ”Det vil vi fortsætte med at være. Og vi er stadig meget optaget af eksklusive kvalitetstitler samt stærke historiedrevne single-player-spil.”

Gode nyheder

(Image credit: Guerrilla Games)

En stor del af PlayStation 4s succes skyldes netop fremragende eksklusive titler, såsom Uncharted, Horizon Zero Dawn og Marvel's Spider-Man – som alle er historiedrevne single-player-titler. Det er derfor gode nyheder, at Sony agter at fortsætte ad samme spor.

Det betyder dog ikke, at firmaet ikke vil afvige fra denne sti i ny og næ. Eksempelvis så vi lanceringen af Dreams, som blev lanceret under søsterselskabet PlayStation Worldwide Studios.

”Vi er samtidig meget åbne for at eksperimentere med nye ideer,” fortsatte Hurst. ”Vi vil prøve ting af, for at se hvad der fungerer. Jeg tror at dette er en stor del af Worldwide Studios DNA.”

Det ser samtidig ud til, at Sony eksperimenterer lidt mere. Det er netop blevet bekræftet, at Horizon Zero Dawn vil udkomme til PC, men Hurst understreger, at dette ikke fremadrettet vil være tilfældet for alle eksklusive PlayStation-titler.

“Jeg tror det er vigtigt, at vi forholder os åbne i forhold til nye ideer samt til hvordan vi kan introducere flere til PlayStation og måske vise folk hvad de går glip af,” forklarede Hurst.

”Og lige for at berolige folk, så betyder lanceringen af en eksklusiv AAA-titel på PC ikke nødvendigvis, at alle store spil nu vil udkomme til PC. Efter min mening passer Horizon Zero Dawn godt ind i dette tilfælde. Vi har ingen planer for dag eller dato (PC-lanceringer), og vi er stadig 100% tro mod dedikeret hardware.”