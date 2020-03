Indmaden på PS5 bliver afsløret i morgen – sådan ser du med

Sony har i et officielt tweet fra PlayStation Europe annonceret en PS5-livestream i morgen d. 18. marts. Her lover de, at vi vil få mere information om specifikationer og funktioner på den kommende generation af PlayStation.

Hovedarkitekten bag PS5, mark Cerny, vil tale på livesendingen, som vil give et ”dyk ned i PS5s systemarkitektur og hvordan denne vil forme fremtidens spil.”

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBvMarch 17, 2020

Så spørger du sikkert, hvad betyder det? Det betyder, at vi får en bedre forståelse af hvad der gemmer sig under plastikskallen på PS5 – og det kan være et svar på Microsoft kontinuerlige drypvise spec-information vedrørende Xbox Series X-konsollen.

Modsat PS5, er Xbox Series X allerede officielt afsløret, og det lyder ikke til, at vi får PS5-konsollens design at se lige foreløbig. Er det overhovedet endeligt bestemt? Holder Sony stadig kortene tæt ind til kroppen? Vi håber at livesendingen i morgen d. 18. marts kan gøre os meget klogere.

Hvordan ser du PS5-livesendingen

Livesendingen starter i morgen d. 18. marts kl. 17.00 dansk tid og vil kunne ses fra PlayStation Blog – det sædvanlige sted for historier om alt hvad der har med PlayStation at gøre.