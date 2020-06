Epic Games: PS5 er et ”mesterværk inden for systemdesign”

Ud fra hvad vi indtil videre, ser det ud til, at PS5 vil revolutionere den måde, som spil udvikles og spilles på, i hver fald ifølge Epic Games. I et interview med vores venner på Official PlayStation Magazine (via GamesRadar) kaldte Epic Games 'teknikdirektør Nick Penwarden PlayStation PS5 for et "mesterværk indenfor systemdesign", efter at have brugt et PS5 dev kit til at skabe den fantastiske Unreal 5 tech demo.

"PlayStation 5 er et mesterværk inden for systemdesign," fortalte Penwarden til OPM. "Ikke alene markerer den et enormt spring inden for computere og grafisk ydelse, men den er også revolutionerende med hensyn til lagring og datakomprimeringsteknologi, der låser op for nye slags spil og oplevelser, som spillerne kan nyde."

Det ser ud til, at PS5 lever op til hypen og Sonys lidt vovede påstand om, at den næste generation af deres konsol vil "revolutionere spiloplevelsen for brugere", kan vise sig at holde stik. Det er ikke overraskende, da vi allerede ved, at PS5 vil være en enorm kraftig konsol, med sin superhurtige SSD, der lover hurtig indlæsning af spil og sin Tempest 3D-lyd, der lover en mere fordybende spiloplevelse.

Men den næste generations processorkraft vil ikke bare gøre spil mere opslugende. Ifølge Kim Libreri, CTO for Epic Games, vil det tillade "muliggørelse af helt nye gameplay-koncepter, der kan drage fordel af fuldt dynamiske miljøer og belysning, meget forbedret fysik, smartere AI og rigere multiplayer-oplevelser."

Du kan læse det fulde interview i den seneste udgave af Official PlayStation Magazine, der udkommer d. 30. juni.