Nært forestående afsløring af PS5-spil – og Sony lover en god forestilling

Er du spændt på at se de første PS5-spil? Måske skal du ikke vente meget længere, da Sony har bekræftet, af vi ”snart” kommer til at se en række PS5-spil. Under et nyt strategimøde (via VGC), kunne Sony-direktør og CEO Kenichiro Yoshida beskrive hvordan PS5 vil byde på en opslugende next-gen-oplevelse via funktioner såsom super hurtig SSD, den nye DualSense PS5 controller og Tempest 3D audio.

”Spil til PS5 byder på en ny spiloplevelse, både via første- og tredjepartsudviklere, og vi planlægger at introducere et overbevisende line-up af titler,” Sagde Yoshida.”

Rygter om en afsløring

(Image credit: Sony)

Hvad “snart” så betyder, er endnu uvist. Vi har dog hørt rygter om, at Sony planlægger et PS5-event d. 4. juni.

Som GamesRadar kunne fortælle, skrev Jeffrey Grubb fra GamesBeat (samme mand som forudså en Nintendo Direct-dato) i et spilforum, Resetera, at en PS5-afsløring ”var planlagt for d. 4. juni”.

Sony har dog ikke bekræftet dette og der er intet konkret om en kommende event i nær fremtid. Selvom d. 4. juni er meget konkret, forventer at vi at Sony vil afsløre mere om PS5 i enten juni eller juli. Firmet har tidligere udtalt, at de føler en afsløringsplan, som ligner den, de benyttede ved afsløringen af PS4. Specifikationerne på PS4 blev afsløret i februar 2013, før Sony afslørede konsollen, og pris og lancerings-line-up af spil kom frem i juni samme år under E3 2013.

Hvor er spillene, Sony?

(Image credit: Naughty Dog)

Under mødet, blev der rejst spørgsmål omkring Sonys tilgang til markedsføringen af PS5. Firmaet har trods alt været temmelig tilbageholdende med at afsløre mere indtil videre og og vi venter stadig spændt på nyt om konsollen.

Men det er tilsyneladende alt hvad Sony vil ud med indtil videre og de er ganske sikre på et godt salg af PS5.

“Jeg tror, at resultaterne vil tale for sig selv, så efter lanceringen bliver det klart, og så vil vi gøre vores bedste,” sagde Sonys finansdirektør, Hiroki Totoki.

I og med at Microsoft netop har afsløret en række spil til Xbox Series X, under sit Xbox Series X gameplay reveal, er spillerne sultne efter mere nyt og spillene til PS5. Forhåbentlig bliver vi snart klogere.