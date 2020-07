Sony afslører: Sådan kommer spil til PS5 til at se ud

Sony har givet os første smugkig på hvordan PS5-spil vil tage sig ud i fysiske udgaver på butikshylderne. Hermed kan vi forestille os hvordan spil som Horizon Forbidden West og Assassin's Creed Valhalla vil se ud, når de lander i butikkerne.

Æsken til Spider-Man: Miles Morales afviger ikke meget fra dem vi kender fra PS4-spil. I stedet for det blå banner, der omgiver de fysiske PS4-udgaver (og det åbenlyse PS4-logo), vil PS5-spil have et hvidt banner med - du gættede det - et 'PS5'-logo. Derudover er denne æske også udstyret med det nye PlayStation Studios-logo i stedet for det tidligere "only on PlayStation"-mærkat, som vi har set på tidligere eksklusive titler til PlayStation.

Tjek det herunder:

(Image credit: Sony/Marvel)

Og hvis vi lige sammenligner med det gamle design, har du her PS4-spillet Spider-Man:

(Image credit: Sony/Insomniac Games)

Designændringerne er små, men velkomne. Om de så vil være den rygtede højere pris værd, er en anden side af sagen, men vi kan ikke vente med at se butikshylder spækket med helt nye PS5-spil senere på året.